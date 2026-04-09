DE
FR

Crash d'un avion
Le corps du pilote fribourgeois disparu retrouvé au Tessin

Le corps d’un pilote suisse de 64 ans, disparu après un crash mi-mars dans la vallée de la Bavona (TI), a été retrouvé jeudi à 2600 mètres d’altitude. Les secours ont pu intervenir grâce à de meilleures conditions. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes.
Publié: il y a 48 minutes
Le pilote fribourgeois retrouvé après le crash au Tessin. (image d'illustration)
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le corps d'un pilote qui s'était écrasé mi-mars dans la région de la vallée de la Bavona, au Tessin, a été retrouvé jeudi. Ce Suisse de 64 ans, originaire du canton de Fribourg, avait décollé de Locarno-Magadino en direction de la Suisse alémanique. Le sauvetage a pu être mené à bien grâce à l'évolution des conditions d'enneigement, qui ont permis d'assurer la sécurité des équipes de secours, a indiqué la police cantonale tessinoise jeudi.

L'avion était tombé le 13 mars dans la région de Cima del Lago, au-dessus de San Carlo, dans la vallée de la Bavona. Le corps du pilote se trouvait dans le fuselage du véhicule, à une altitude de 2600 mètres. Outre la police cantonale tessinoise, le Secours alpin suisse, le Service d'enquête de sécurité (SESE), les Forces aériennes suisses et la Rega ont également participé aux opérations de récupération.

Le SESE a ouvert une enquête préliminaire afin de déterminer les causes de l’accident. Conformément à l’article 98 de la loi fédérale sur l’aviation, le Ministère public de la Confédération (MPC) mènera la procédure pénale et coordonnera les mesures à prendre avec la police cantonale, selon le communiqué. L’enquête sera menée en parallèle et en étroite collaboration avec les autorités d’enquête du SESE.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Présenté par
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Avec vidéo
Présenté par
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
En route avec l'équipe de livraison e-FRAMER
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Présenté par
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Participez à un tifo de 250 mètres carrés!
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Présenté par
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Leapmotor B10 Hybrid EV
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Présenté par
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Que servir avec la tresse, le saumon et les œufs brouillés?
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
Présenté par Lexus
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
«steer-by-wire» de la nouvelle Lexus RZ
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
Présenté par
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
«Made in Switzerland» depuis 90 ans
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Présenté par
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Micropauses et sensibilisation
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Articles les plus lus
    Articles les plus lus