Au programme de ce lundi 16 février: un proxénète est venu en aide aux Moretti, un média russe prend la SRF pour cible, le jugement d'un médecin bernois, des données privées consultées sans autorisation et, enfin, les ambitions aux Jeux olympiques.

Pour bien commencer la semaine, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous a sélectionné un florilège d'actualités à ne pas manquer en ce lundi 16 février. On est parti!

1 Un acteur important de la prostitution a soutenu les Moretti

Dans l'enquête sur le drame du bar «Le Constellation» à Crans-Montana, la RTS révèle qu'un homme d’affaires romand actif dans le milieu de la prostitution a financé l'ouverture du bar des Moretti et contribué au paiement de leurs cautions. Il aurait ainsi prêté plusieurs dizaines de milliers de francs, remboursés par la suite, tout en restant un proche fidèle du couple. Cet intermédiaire, impliqué dans des salons de massage et un site de prostitution romand, est lié à l'affaire de proxénétisme aggravé qui a valu une condamnation à Jacques Moretti en France. Les propriétaires du «Constellation» refusent tout commentaire, invoquant le secret de l’instruction. De leur côté, les experts estiment que ce soutien pourrait être pris en compte lors de la fixation de la peine.

2 Un média russe a soutenu l'initiative sur la redevance

La chaîne d’Etat russe RT a accusé, selon les titres Tamedia, la SRF de manipulation ciblée et a fait campagne en faveur de l’initiative de réduction de moitié de la redevance. La plateforme germanophone du média d'Etat russe RT a publié le 1er février un article attaquant frontalement la SRF et son correspondant en Russie, tout en se prononçant pour l’acceptation de l’initiative «200 francs, ça suffit». Une capture d’écran utilisée dans l’article donnait l’impression de provenir du site web de la SRF, mais il s’agirait, selon la SRF, d’un faux. La SRF a «catégoriquement rejeté» les accusations formulées dans l’article de RT.

3 Un chirurgien bernois jugé pour implants ratés

Le jugement devrait tomber aujourd'hui, dans le procès d'un médecin bernois prévenu de coups et blessures graves et possible violation de la loi sur les médicaments. Entre 2011 et 2013, le chirurgien de 78 ans avait implanté à sept patients de l’hôpital Salem à Berne un implant rachidien, la prothèse discale Cadisc-L. Il avait également participé à son développement, présidant le comité scientifique de l’entreprise ayant conçu l’implant et en percevant une rémunération. Selon l’acte d’accusation, le chirurgien n’aurait pas suffisamment informé les patients avant l’intervention, ne leur proposant qu’une seule prothèse et omettant de mentionner les risques spécifiques. L'implant de ces prothèses s'est dans tous les cas soldé par un échec, entraînant des dommages physiques à la colonne vertébrale chez les sept patients opérés.

4 Accès illégaux aux bases Schengen et visas révélés

Lors de contrôles menés aux niveaux fédéral et communal, des accès illégaux à un système de sécurité et à une base de données ont été constatés, rapporte Blick. La préposée zurichoise à la protection des données, Dominika Blonski, a découvert, lors d’un contrôle par sondage, que des employés d’une autorité communale avaient consulté par curiosité des données de personnalités ou de proches dans le Système d’information Schengen (SIS). Un accès non autorisé au système d’information sur les visas (C-VIS) a également été relevé au sein du Corps des gardes-frontière. Le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, Adrian Lobsiger, a exigé des «adaptations dans la gestion des autorisations ainsi que la mise en place d’autocontrôles».

5 Aux JO, Meillard, Nef et von Allmen en quête de podium

La journée de lundi est marquée notamment par la dernière épreuve masculine de ski alpin, le slalom (1re manche à 10h, 2e à 13h30). Loïc Meillard, champion du monde en titre de la spécialité, et Tanguy Nef, sacré en combiné par équipe dans ces JO en compagnie de Franjo von Allmen, lorgnent le podium. Les deux autres Suisses en lice, Daniel Yule et Matthias Iten, affichent des ambitions plus mesurées.