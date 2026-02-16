DE
Des supporters déclenchent un incendie
Le trafic ferroviaire est totalement paralysé entre Lausanne et Renens lundi matin

Le trafic est interrompu entre Lausanne et Prilly-Malley après l’embrasement d’une quarantaine de câbles en gare. Les CFF annoncent de fortes perturbations jusqu'à lundi midi.
Publié: il y a 50 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 20 minutes
Le trafic ferroviaire est fortement perturbé sur la ligne Lausanne-Renens lundi matin.
Interrompu depuis dimanche soir 20h45, le trafic ferroviaire entre Lausanne et Prilly-Malley devrait être rétabli d'ici lundi midi. Les CFF déconseillent de voyager entre Lausanne et Renens au moins jusqu’à lundi à midi. «En raison d’un embrasement d’une quarantaine de câbles dans la gare de Lausanne, le trafic ferroviaire est interrompu entre Lausanne et Prilly-Malley depuis dimanche soir 20h45», indiquent les CFF dans un communiqué diffusé lundi à 0h36.

Au vu des nombreux dégâts occasionnés par l'embrasement des câbles en gare de Lausanne, aucun train n'a pu circuler sur le tronçon depuis l'incident. «Les trains grandes lignes rebroussent à Renens et Lausanne. Des bus de remplacement circulent entre Lausanne, Prilly-Malley et Renens et le métro M1 a prolongé son service jusqu’à 1h30 ce lundi matin. Des assistants clientèles sont présents en gare pour renseigner la clientèle», détaille le communiqué des CFF.

Engin pyrotechnique de supporters

La cause de cet incident technique reste à confirmer, mais, selon les premières investigations relayées par le communiqué, il serait dû à un engin pyrotechnique lancé d’un train de supporters. Lausanne a accueilli, dimanche en fin d'après-midi, le derby lémanique de Super League de football entre le Lausanne-Sport et le Servette FC (3-3).

Les pronostics de rétablissement ne sont pas encore connus, toujours selon le communiqué des CFF qui déconseillent de voyager entre Lausanne et Renens au moins jusqu’à lundi à midi puisqu'«il faut s’attendre à de fortes restrictions dans le trafic ferroviaire entre Lausanne et Renens lundi matin.» L'entreprise ferroviaire n'a pas précisé dans son communiqué le nombre de trains et de voyageurs impactés par cette panne.

