Agression à Granges
Un suspect arrêté pour avoir poussé un retraité sous un train

Un suspect de 56 ans a été arrêté après l’agression en gare de Granges. Il est soupçonné d’avoir poussé un retraité sous un train.
Publié: 16:32 heures
Un sexagénaire soupçonné d’avoir poussé la victime sous un train à Granges.
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La police soleuroise a arrêté un Allemand âgé de 56 ans, soupçonné d'avoir poussé sous un train un retraité, dimanche dernier en gare de Granges (SO). Ce dernier avait été héliporté à l'hôpital avec de graves blessures.

Le travail des enquêteurs a permis d'arrêter le suspect, indique la police soleuroise vendredi. Dimanche dernier, ce dernier aurait poussé le retraité sur une voie ferroviaire depuis un quai au moment où un train entrait en gare.

La victime de l'agression a été grièvement blessée aux jambes. Avant de s'en prendre à lui, le suspect lui avait demandé de l'argent ainsi qu'à d'autres personnes.

