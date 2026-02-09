Un retraité a été poussé sur la voie par un inconnu à la gare de Granges Nord (SO). Happé par un train, l'homme a été grièvement blessé, tandis que son agresseur reste introuvable.

Dimanche, peu avant 15 heures, un retraité a été poussé sur la voie ferrée par un homme inconnu à la gare de Granges Nord, dans le canton de Soleure. Le senior a été happé par un train qui entrait en gare, lui causant de graves blessures au niveau des jambes.

Après avoir reçu les premiers soins médicaux sur place, le retraité a été transporté à l'hôpital par un hélicoptère de sauvetage. Selon plusieurs informations, la victime s'était vue demander de l'argent par l'inconnu.

Enquête ouverte

La police et le ministère public du canton de Soleure ont immédiatement ouvert une enquête pour faire la lumière sur le déroulement exact des faits et pour retrouver l'agresseur. Celui-ci aurait préalablement abordé d'autres personnes aux abords de la gare. L'homme était toujours introuvable lundi en fin de matinée.