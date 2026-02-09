DE
FR

Horreur à Granges (SO)
Un retraité poussé sur la voie ferrée par un inconnu et happé par un train

Un retraité a été poussé sur la voie par un inconnu à la gare de Granges Nord (SO). Happé par un train, l'homme a été grièvement blessé, tandis que son agresseur reste introuvable.
Publié: 11:31 heures
|
Dernière mise à jour: 11:41 heures
1/2
Tragique agession à la gare de Grandes Nord (SO).
RMS_Portrait_AUTOR_519.JPG
Johannes Hillig

Dimanche, peu avant 15 heures, un retraité a été poussé sur la voie ferrée par un homme inconnu à la gare de Granges Nord, dans le canton de Soleure. Le senior a été happé par un train qui entrait en gare, lui causant de graves blessures au niveau des jambes.

A lire aussi
Accident de snowboard mortel dans l'Oberland bernois
Collision avec le balisage
Accident de snowboard mortel dans l'Oberland bernois
Deux accidents ont paralysé l'autoroute A12
Des heures de fermeture
Deux accidents ont paralysé l'autoroute A12

Après avoir reçu les premiers soins médicaux sur place, le retraité a été transporté à l'hôpital par un hélicoptère de sauvetage. Selon plusieurs informations, la victime s'était vue demander de l'argent par l'inconnu.

Enquête ouverte

La police et le ministère public du canton de Soleure ont immédiatement ouvert une enquête pour faire la lumière sur le déroulement exact des faits et pour retrouver l'agresseur. Celui-ci aurait préalablement abordé d'autres personnes aux abords de la gare. L'homme était toujours introuvable lundi en fin de matinée.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Présenté par
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
L’humain et zéro chatbot!
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Articles les plus lus
    Articles les plus lus