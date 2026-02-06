DE
FR

Entre Vaulruz et Bulle (FR)
Deux accidents ont paralysé l'autoroute A12

Deux accidents ont paralysé l’autoroute A12 entre Vaulruz et Bulle jeudi. Un camion a perdu son chargement, endommageant quatre voitures. Un second accrochage a blessé une conductrice, nécessitant trois heures de fermeture.
Publié: il y a 55 minutes
La police fribourgeoise a dû intervenir pour deux accidents sur l'A12 jeudi.
Photo: keystone-sda.ch
ATS Agence télégraphique suisse

Deux accidents sont survenus jeudi sur l’autoroute A12 entre Vaulruz et Bulle (FR), causant un blessé léger. Dans le premier, un véhicule articulé a perdu une partie de son chargement, provoquant des dégâts à quatre véhicules. En raison du ralentissement, le deuxième a eu lieu peu après.

L’autoroute a été fermée à la circulation durant trois heures pour les besoins de l’intervention entre Vaulruz et Bulle ainsi que la voie de dépassement dans l'autre sens, a fait savoir vendredi la Police cantonale fribourgeoise. Selon les premiers éléments, le camion a perdu en partie son chargement à la hauteur de Bulle.

Malgré les dégâts constatés sur quatre voitures, aucun blessé n'a été déploré. Dans la foulée, en raison du ralentissement causé par le premier accident, un second accrochage impliquant deux véhicules s’est produit à la hauteur de Vaulruz. Légèrement blessée, une conductrice a été transportée par une ambulance dans un hôpital.

