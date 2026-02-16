Ce lundi, le slalom clôture les Jeux pour la délégation de ski alpin masculin. Avec sept médailles à leur actif, les représentants de Swiss-Ski ont déjà réussi leur coup à Bormio.

Matthias Davet Journaliste Blick

Je suis (un peu) une girouette. Samedi matin, je vous disais que si Marco Odermatt ne faisait pas de titre olympique, je considérais ses Jeux comme ratés. Dans la foulée, il a décroché l'argent en géant et ne sera pas sur la sacro-sainte page Wikipédia «Ski alpin aux Jeux olympiques» (merci à elle durant cette période).

On a tendance à dire que l'histoire ne retient que les gagnants et c'est vrai. Sauf qu'au moment de voir le sourire, réel cette fois, du Nidwaldien au moment de monter sur le podium pour la troisième fois, je me suis demandé qui j'étais pour juger. Si lui-même considère que ses Jeux sont réussis, alors ainsi soit-il. Fin du débat.

Maintenant que cela est dit, projettons-nous. Ce lundi, c'est (déjà) la fin du ski alpin masculin. Avant même le slalom, le bilan est plus que réussi avec sept médailles dans la poche. Loïc Meillard et Tanguy Nef ont le droit d'enfourcher, on ne leur en voudra pas.

Et si, ô catastrophe, il n'y a aucun Suisse sur le podium en début d'après-midi, je filerai rapidement du côté de Livigno pour aller voir Mathilde Gremaud tenter de décrocher une deuxième médaille en Big Air. Le ski alpin, ça arrive au bout, mais pas les Jeux!

1 Les principaux rendez-vous du jour

CURLING

9h05 Tournoi féminin. Round Robin: Suède - Suisse

19h05 Tournoi féminin. Round Robin: Suisse - Grande-Bretagne

SKI ALPIN

10h00 Slalom hommes, 1re manche (Meillard, Nef, Yule et Iten)

13h30 Slalom hommes, 2e manche 🏅

SNOWBOARD

14h00 Slopestyle hommes, qualifications (Hasler)

BOBSLEIGH

19h00 Monobob femmes, manches 3 et 4 🏅 (Hasler, Annen)

SKI FREESTYLE

19h30 Big Air femmes, finale 🏅 (Gremaud, Andraska)

HOCKEY SUR GLACE

21h10 Canada - Suisse, demi-finale

2 Le Suisse et la Suissesse à suivre

Le Suisse

Tanguy Nef (ski alpin) Le Genevois, skieur de la Tzoumaz (VS), n'est jamais monté sur un podium en Coupe du monde. Pourtant, lundi passé, il est devenu champion olympique en combiné par équipes aux côtés de Franjo von Allmen. Il se peut qu'il soit libéré et que, une semaine plus tard, il montre ce qu'il a réellement dans le ventre.

La Suissesse

Mathilde Gremaud (ski freestyle) Déjà championne olympique de slopestyle depuis une semaine, la Gruérienne sait que ses Jeux sont réussis. Ce qui va arriver ce lundi, sur la magnifique rampe du Big Air, ne sera que du bonus. Cela ne veut toutefois pas dire qu'elle va se la couler douce. Facile durant les qualifications, Mathilde Gremaud en a encore sous la fixation. Va-t-elle le prouver en soirée à Livigno?

3 La performance suisse de la veille

Quelle résilience de la part de l'équipe de Suisse de hockey sur glace! Les hommes de Patrick Fischer sont parvenus à décrocher une magnifique victoire en prolongation face à la République tchèque. Extrêmement importante, puisqu'elle permet à la Nati d'être bien placée en vue de son huitième de finale. Mardi, elle va affrontrer l'Italie à Milan.

4 La performance internationale de la veille

Federica Brignone est trop forte. Revenue de blessure pour ces Jeux, la skieuse d'Aoste avait déjà remporté l'or en super-G il y a quelques jours. L'Italienne a fait coup double devant son public avec le géant. Incroyable, quand on pense qu'il y a 10 mois, elle s'est gravement blessée et qu'elle n'a repris la compétition que trois semaines avant les JO.

5 L'image de la veille

De ce moment, Floran Douay va s'en souvenir. L'attaquant du Lausanne HC a inscrit le 1-1 du match entre la France et le Canada. Même en tant que joueur de National League, marquer face à des Connor McDavid ou Sidney Crosby doit, on l'imagine, être très spécial. La joie se voit d'ailleurs sur son visage, même si les Tricolores n'ont pas pu éviter la correction.

6 Le chiffre du jour

55. C'est le nombre de tirs concédés par l'équipe de Suisse de hockey féminin lors du match de poules face au Canada. Ce lundi soir, Kaleigh Quennec et ses coéquipières retrouvent les représentantes à la feuille d'érable en demi-finales du tournoi olympique. Les chances de faire l'exploit sont infimes. Mais, 20 ans après celui de Turin 2006 chez les hommes, il faut y croire pour les protégées de Colin Müller.

7 L'histoire du jour

Edi Reinalter est le dernier champion olympique de slalom pour la Suisse. Et cela remonte aux Jeux de… 1948, à Saint-Moritz. Par contre, ce n'est pas de sa vie qu'on va parler ici, mais plutôt de sa mort, tragique. 14 ans après son titre, le Grison de 41 ans part à la chasse. En rentrant, il décide de nettoyer son fusil et ne remarque pas qu'une balle y est encore logé. Il meurt sur le coup.

8 Les coulisses des JO

Aux JO, il est interdit de filmer les athlètes sur un site olympique, sauf si vous avez les droits. C'est une règle immuable. Mais Swiss Olympic a bien géré son coup et il est possible d'interviewer les médaillés quelques heures après qu'ils sont montés sur le podium. Cet échange, beaucoup plus détendu, permet d'avoir de chouettes moments. Alors, pas trop lourdes ces trois médailles autour du cou Marco? «Oui, elles le sont, mais ce n'est pas un problème», se marre «Odi».

9 Le quiz du jour