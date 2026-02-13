Les tristes destins de cinq héros olympiques suisses

Daniel Leu

Reto Capadrutt (bob, médaille d'argent olympique 1932/1936)

Dans les années 1930, le Grison comptait parmi les meilleurs bobeurs du monde. En plus de ses deux médailles olympiques, il a remporté un titre de champion du monde et deux médailles de bronze aux Mondiaux. En 1932, le journal américain «The Post-Star» écrivait: «Le jeune Suisse au visage d'ange et aux nerfs d'acier que tout le monde redoute». Mais en 1939, c'est justement les championnats du monde chez lui à Saint-Moritz qui lui furent fatals. Lors de l'entraînement, Reto Capadrutt s'est retrouvé sous sa luge après une chute. Alors que le jeune homme de 27 ans est mort sur le coup, son coéquipiers allemand a survécu à l'accident presque indemne. Dans l'avis de décès, la famille endeuillée écrit: «Nous avons pu constater combien d'amour, d'amitié et de vénération ont été témoignés à notre inoubliable Reto Capadrutt, de près comme de loin. C'est pour nous une grande consolation et nous remercions chaleureusement tout le monde pour leur participation intime à notre perte si cruelle.»

Felix Endrich (bob, médaille d'or olympique en 1948)

Aujourd'hui encore, on ne sait pas pourquoi ce vendeur de machines à écrire a perdu la vie sur la piste de bob olympique de Riessersee, en Allemagne, quelques jours après son titre de champion du monde à deux, en 1953. Ce qui est clair, c'est que Felix Endrich s'est tué avec son bob à quatre dans un virage de la légendaire piste. La «NZZ» écrivait à l'époque: «Pendant un instant, Endrich semble avoir perdu la vue d'ensemble, car le bob s'est élancé vers le haut dès le premier tiers du virage proprement dit et a été emporté hors de la piste. Le bob a frôlé plusieurs mâts de drapeau et s'est finalement écrasé contre un arbre à douze mètres de distance. Le médecin a constaté chez Felix Endrich: «une grave fracture de la base du crâne et une fracture des vertèbres cervicales, qui ont dû entraîner sa mort en peu de temps». Le bobeur suisse n'avait que 31 ans.

Edy Reinalter (ski alpin, médaille d'or olympique en 1948)

Le 19 novembre 1962, Edy Reinalter aurait dû être élu nouveau président du ski-club Alpina Saint-Moritz lors de l'assemblée générale, mais cela n'a pas eu lieu, car il est décédé en ce lundi fatal, à l'âge de 41 ans. Edy Reinalter était en train de chasser. Après avoir abattu un magnifique cerf le matin, il s'est tué accidentellement en nettoyant son fusil. Il n'avait apparemment pas vu une cartouche dans le canon. 14 ans plus tôt, il était devenu champion olympique de slalom, bien qu'il ait eu un accident à l'entraînement quelques mois auparavant et qu'il n'ait d'abord réussi à intégrer l'équipe olympique suisse qu'en tant que remplaçant.

Roger Staub (ski alpin, médaille d'or olympique 1960)

Champion suisse de hockey sur glace et de ski nautique, bon vivant, charmeur, père de famille et champion olympique. Roger Staub était beaucoup de choses. Mais il y a eu ce funeste 30 juin 1974. À 38 ans, Staub a fait une chute de 150 mètres à Verbier, lors d'un test d'un nouveau modèle de deltaplane et s'est brisé la nuque. Un témoin oculaire expliquait alors à Blick: «Soudain, le deltaplane s'est mis en position dangereusement inclinée. J'ai vu Roger se débattre de toutes ses forces, ramer avec ses jambes pour retrouver une position de vol normale. Mais en vain...» En 2024, sa veuve Lilo Staub a raconté comment elle avait appris la mort de son mari: «J'étais à Zurich et notre enfant jouait chez les voisins. L'après-midi, ils regardaient le 'Tagesschau' avec les adultes et ont ainsi appris le décès de Roger. Quand ils me l'ont annoncé, j'ai eu du mal à le croire, car Roger avait toujours été un aventurier, mais il ne s'était jamais cassé un seul os.»

Nadia Röthlisberger-Raspe (curling, médaille d'argent aux Jeux olympiques de 2002)

Dans l'équipe de la skip Luzia Ebnöther et de la troisième Mirjam Ott, la Bâloise d'origine était remplaçante aux Jeux olympiques de 2002. A l'époque, cette dessinatrice en bâtiment avait déjà un fils de huit mois prénommé Jari. En 2004, Nadia Röthlisberger-Raspe est devenue maman pour la deuxième fois. Mais en 2015, le destin a brutalement frappé. 46 jours après le diagnostic de son cancer des os, elle est décédée bien trop tôt, à l'âge de 42 ans. Lors de la cérémonie funéraire à Worb, Mirjam Ott a déclaré: «Nadia était un rayon de soleil. Elle m'accueillait toujours avec un énorme sourire sur le visage.»