DE
FR

Un point de bascule
Après Crans-Montana, la Confédération craint pour l'image de la Suisse

Le tragique incendie de Crans-Montana a coûté la vie à 41 personnes et fait de nombreux blessés graves durant la nuit du Nouvel-An. Ce drame pourrait aussi avoir terni l'image de la Suisse à l'étranger et le DFAE en personne s'inquiète de ces retombées.
Publié: il y a 2 minutes
1/5
Le 1er janvier 2026 , un incendie a ravagé le bar «Le Constellation» à Crans-Montana.
Photo: zVg
IMG_4140.jpg
Sven Altermatt

Sécurité, stabilité, beauté: les qualificatifs ne manquent pas pour décrire la Suisse à l'étranger. La Suisse est un véritable modèle de réussite: un pays où les trains roulent à l'heure, où les autorités fonctionnent et où les crises sont gérées avec sang-froid. Mais aujourd'hui, même dans la Berne fédérale, cette image commence à se fissurer.

A lire aussi
«Quatre ans et demi de prison pour une négligence, je n'ai jamais vu ça!»
Drame de Crans-Montana
Le point d'une ex-procureure
«4,5 ans de prison pour une négligence, je n'ai jamais vu ça!»
Cent jours après le drame, voici ce que l'on sait des victimes de Crans-Montana
Crans-Montana
Etudiants, sportifs, employés
Cent jours après le drame, voici ce que l'on sait des victimes

Dans son dernier rapport sur la perception de la Suisse à l'étranger, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) dresse un bilan positif pour 2025. La Suisse a une fois de plus obtenu d'excellents résultats. Des événements comme l'Eurovision ou encore l'Euro féminin ont contribué à renforcer cette image positive. Même les turbulences liées à l'accord tarifaire avec les Etats-Unis ne devraient pas avoir durablement terni la réputation de la Suisse.

Le DFAE parle de «continuité dans un monde en mutation». Toutefois, il y a une ombre au tableau, car le bilan 2025 est «soumis à une réserve de taille»: l'incendie de Crans-Montana, qui a causé la mort de 41 jeunes. «Cet événement tragique a suscité non seulement une grande émotion sur le plan international, mais aussi une couverture médiatique exceptionnel, qui a probablement influencé la perception de la Suisse à l'étranger», analyse le DFAE. Il qualifie la tragédie de «rupture» et ajoute: «Il est également possible que cela ait été un tournant pour la perception de la Suisse à l'étranger.»

Une image fissurée

En raison du contexte, peu après le Nouvel An, l'impact de la tragédie sur l'image de la Suisse n'a pas été pris en compte dans le rapport. Cependant, le rapport pourra constituer un point de comparaison avec l'image de la Suisse avant la tragédie.

Le fait qu'un seul événement ait un tel retentissement international est unique dans l'histoire récente. Quelques semaines seulement après la tragédie de Nouvel An, l'incendie du car postal à Chiètres a fait la Une des journaux. A peine une semaine plus tard, une cabine des remontées mécaniques du Titlis s'est écrasée à Engelberg. Un rapport de l'agence de presse allemande DPA évoquait déjà de grandes fissures dans un pays autrefois si serein. Y avait-il une Suisse avant Crans-Montana – et une autre Suisse après? On ignore encore quel sera l'impact réel de la tragédie.

L'enquête tranchera

Au DFAE aussi, on ne veut pas encore s'engager plus précisément. Un porte-parole déclare à Blick: «Les résultats des enquêtes menées régulièrement auprès de la population montreront vers la fin de l'année s'il y a eu des changements durables dans la perception de la Suisse par le grand public à l'étranger.»

Le DFAE ne prévoit pas de mesures concrètes pour le moment. La priorité est pour l'instant donnée aux enquêtes ainsi qu'à l'information des personnes concernées, selon le porte-parole. Les autorités concernées sont compétentes en la matière. «En fonction de l'évolution de la perception à l'étranger, des mesures de communication ciblées pourront être prises si nécessaire.»

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Présenté par
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Tout dépend de la sauce
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Présenté par
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Avec vidéo
Présenté par
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
En route avec l'équipe de livraison e-FRAMER
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Présenté par
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Participez à un tifo de 250 mètres carrés!
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Présenté par
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Leapmotor B10 Hybrid EV
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Présenté par
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Que servir avec la tresse, le saumon et les œufs brouillés?
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
Présenté par Lexus
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
«steer-by-wire» de la nouvelle Lexus RZ
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
Présenté par
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
«Made in Switzerland» depuis 90 ans
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Présenté par
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Micropauses et sensibilisation
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Articles les plus lus
    Articles les plus lus