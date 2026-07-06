DE
FR

La pression judiciaire monte
La Lombardie se constitue partie civile après l’incendie de Crans-Montana

Après l’incendie du Constellation à Crans-Montana, qui a fait 41 morts et 115 blessés, la Lombardie se constitue partie civile afin d’établir les responsabilités et d’obtenir réparation des préjudices subis.
Publié: il y a 42 minutes
La Lombardie se constitue partie civile dans la procédure pénale ouverte à la suite de l'incendie du bar «Le Constellation».
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La Lombardie se constitue partie civile dans la procédure pénale ouverte à la suite de l'incendie dans le bar «Le Constellation» à Crans-Montana (VS) du 1er janvier. Le Conseil régional a approuvé lundi la proposition du président de la région Lombardie Attilio Fontana. La défense juridique a été confiée au professeur et avocat Paolo Bernasconi, membre du barreau du canton du Tessin, précise le communiqué de la région italienne.

Cet incendie dramatique a causé un préjudice direct et concret à la Lombardie, estime celle-ci sur son site. Le préjudice se manifeste tant sur le plan social, compte tenu du jeune âge des victimes, que sur les plans économique et institutionnel, en raison de l’effort logistique et économique massif et immédiat supporté par les structures publiques régionales.

Double objectif

L'objectif de la constitution de partie civile est double: contribuer à l'établissement des responsabilités pénales et des circonstances de la catastrophe, et obtenir la réparation intégrale des préjudices patrimoniaux (frais médicaux, de transport et d'assistance) et non patrimoniaux subis par la Lombardie, selon les agences de presse italiennes.

Fin avril, l'Italie a elle aussi déposé une requête de constitution de partie civile. Elle justifiait cette démarche par le «préjudice direct causé au patrimoine de l'Etat italien», soit les ressources «considérables» mobilisées pour l'assistance médicale, psychologique et logistique aux ressortissants italiens concernés. L'incendie dans le bar Le Constellation a fait 41 morts et 115 blessés. Six victimes sont italiennes, auxquelles s’ajoute une dizaine de blessés.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus