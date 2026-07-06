Après l’incendie du Constellation à Crans-Montana, qui a fait 41 morts et 115 blessés, la Lombardie se constitue partie civile afin d’établir les responsabilités et d’obtenir réparation des préjudices subis.

La Lombardie se constitue partie civile après l’incendie de Crans-Montana

La Lombardie se constitue partie civile après l’incendie de Crans-Montana

ATS Agence télégraphique suisse

La Lombardie se constitue partie civile dans la procédure pénale ouverte à la suite de l'incendie dans le bar «Le Constellation» à Crans-Montana (VS) du 1er janvier. Le Conseil régional a approuvé lundi la proposition du président de la région Lombardie Attilio Fontana. La défense juridique a été confiée au professeur et avocat Paolo Bernasconi, membre du barreau du canton du Tessin, précise le communiqué de la région italienne.

Cet incendie dramatique a causé un préjudice direct et concret à la Lombardie, estime celle-ci sur son site. Le préjudice se manifeste tant sur le plan social, compte tenu du jeune âge des victimes, que sur les plans économique et institutionnel, en raison de l’effort logistique et économique massif et immédiat supporté par les structures publiques régionales.

Double objectif

L'objectif de la constitution de partie civile est double: contribuer à l'établissement des responsabilités pénales et des circonstances de la catastrophe, et obtenir la réparation intégrale des préjudices patrimoniaux (frais médicaux, de transport et d'assistance) et non patrimoniaux subis par la Lombardie, selon les agences de presse italiennes.

Fin avril, l'Italie a elle aussi déposé une requête de constitution de partie civile. Elle justifiait cette démarche par le «préjudice direct causé au patrimoine de l'Etat italien», soit les ressources «considérables» mobilisées pour l'assistance médicale, psychologique et logistique aux ressortissants italiens concernés. L'incendie dans le bar Le Constellation a fait 41 morts et 115 blessés. Six victimes sont italiennes, auxquelles s’ajoute une dizaine de blessés.