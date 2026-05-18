Au programme de ce lundi 8 mai: les difficultés financières de Crans-Montana, les chiffres du regroupement familial, une cyberattaque chez Salt, un boom des voyages en train vers l'étranger et, enfin, la Suisse vise un troisième succès au Mondial face à l'Allemagne.

Crans-Montana est en galère financière à cause de l'incendie du 1er janvier

Crans-Montana est en galère financière à cause de l'incendie du 1er janvier

Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine, amis lecteurs! Pour la débuter comme il se doit, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose une sélection des actualités suisses à ne pas manquer en ce lundi 18 mai. On est parti!

1 Après le drame, les difficultés financières pour Crans-Montana

Quatre mois après l'incendie du bar «Le Constellation» à Crans-Montana (VS), qui a fait 41 morts et 115 blessés, la commune connaît des difficultés financières, écrivent lundi «Le Nouvelliste» et le «Walliser Bote». Celles-ci concernent l'obtention ou la prolongation de crédits bancaires. «Les banques ont besoin de garanties. Etant donné la situation et la pression sur la commune, je ne suis pas surpris qu'elles soient réticentes à prêter à Crans-Montana ou que les taux grimpent», indique un spécialiste du secteur. Interrogée, la commune tempère. Un crédit de 2 millions échu à la fin mars a été remboursé et les deux autres, à échéance en juin et septembre, le seront également, précise-t-elle, soulignant qu'un autre prêt arrivant à échéance à la fin mars a pour sa part été renouvelé.

2 En Suisse le regroupement familial reste globalement stable

Les chiffres relatifs au regroupement familial sont restés plus ou moins stables entre 2008 et 2025 en Suisse dans le cadre non lié à l'asile, constatent lundi la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung», le «Bund» et le «Tages-Anzeiger», se référant à des données du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). En moyenne, 44'000 personnes sont arrivées chaque année en Suisse dans le cadre de la libre circulation des personnes et en provenance de pays tiers. L'Allemagne arrive en tête avec plus de 82'000 personnes sur l'ensemble de la période étudiée. Dans le cadre de l'asile, il y a eu 3000 regroupements familiaux par an, ce nombre incluant les personnes nouvellement arrivées en Suisse ainsi que les proches qui s'y trouvaient déjà. C'est l'Erythrée qui arrive en tête avec environ 23'000 personnes qui, entre 2008 et 2025, sont arrivées en Suisse, y sont nées ou s'y trouvaient déjà.

3 La panne chez Salt était due à une cyberattaque

La panne subie vendredi soir par l'opérateur en télécommunication Salt, touchant les services fixes, était due à une cyberattaque, affirme lundi «Le Temps». Il s'agissait d'une attaque externe de type DDoS (Distributed Denial-of-Service), confirme dans le journal l'entreprise, qui dit avoir rétabli la situation après quarante minutes. Ce type de piratage vise à rendre un site, un service ou un serveur indisponibles en les submergeant de demandes, à l'aide d'appareils infectés. Le réseau de téléphonie mobile de Salt n'a pas été impacté par la cyberattaque.

4 Les CFF anticipent un boom des voyages en train en Europe

Les CFF prévoient un bond des voyages en train vers l'étranger, écrivent lundi l'«Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitung» et la «St. Galler Tagblatt». La compagnie ferroviaire identifie un fort potentiel de croissance pour les trajets vers Paris, Munich, l'Autriche et surtout Londres. D'ici à 2035, 6000 passagers pourraient se rendre chaque jour dans la capitale britannique à bord de trains directs au départ de Genève, Zurich et Bâle. Les CFF tablent également sur une croissance en direction de l'Espagne et du sud de la France. La demande pour la Provence et la Côte d'Azur devrait être multipliée par plus de dix d'ici à 2035, pour atteindre 2700 voyageurs par jour.

5 La Suisse en pleine confiance contre l'Allemagne

L'équipe de Suisse de hockey sur glace dispute lundi dès 20h30 à Zurich son troisième match du championnat du monde. Victorieuse de ses deux premières parties et au repos dimanche, la troupe de Jan Cadieux aborde dans les meilleures dispositions son affrontement avec l'Allemagne, qui a pour sa part perdu 2-0 dimanche soir face à la Lettonie. Les Helvètes restent sur deux succès face à la sélection germanique.