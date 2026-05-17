Le canton de Fribourg fait face à une vague d’escroqueries au faux policier avec une trentaine de cas recensés. Les malfaiteurs usurpent le numéro officiel de la police alors qu’un suspect italien de 26 ans a été arrêté après une course-poursuite sur l'A12.

Vague d'arnaques au faux policier dans le canton de Fribourg

Vague d'arnaques au faux policier dans le canton de Fribourg

Le numéro de la police usurpé

ATS Agence télégraphique suisse

Depuis vendredi dernier, la police cantonale fribourgeoise a enregistré une trentaine de cas d'escroquerie au faux policier. Un suspect a été arrêté. En l'espace de quelques jours, 25 tentatives et trois arnaques abouties ont été signalées, indique dimanche la police cantonale fribourgeoise dans un communiqué. Le préjudice total se montre à environ 10'000 francs, ainsi que des bijoux.

Pour gagner la confiance de leurs victimes, les escrocs utilisent le véritable numéro de la police (026 347 01 17), par une technique de «spoofing». La police cantonale fribourgeoise appelle la population à la plus grande prudence.

Un suspect arrêté

Un dispositif de recherches a été mis en place samedi, suite à l'annonce de nouveaux cas dans le sud du canton. Lors d’un contrôle routier à Bulle, un véhicule suspect a forcé le passage pour s’engager sur l'autoroute A12 en direction de Berne. Refusant d'obtempérer aux injonctions, le conducteur a pris d’importants risques, mettant en danger les autres usagers, avant d'être perdu de vue dans la région de Flamatt.

Le même véhicule a été à nouveau repéré vers 22h00 sur l'A12, en direction de Lausanne cette fois. Fuyant à haute vitesse, le suspect a finalement été intercepté à Saint-Saphorin (VD).

Ce ressortissant italien de 26 est suspecté d'avoir participé aux escroqueries. Il a été placé en détention provisoire sur ordre du Ministère public fribourgeois. L’enquête est en cours.