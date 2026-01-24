DE
FR

«Nous n’étions pas sûrs qu’ils pourraient retrouver une vie normale»
Deux blessés de Crans-Montana peuvent rentrer chez eux

Plus de trois semaines après le terrible incendie de Crans-Montana, deux adolescents grièvement blessés et hospitalisés à Milan ont pu rentrer chez eux. Leur guérison n'est toutefois pas encore terminée, comme l'ont révélé les médecins.
Publié: 21:23 heures
1/2
70 blessés de l'incendie de Crans-Montana sont encore sous surveillance médicale.
Photo: imago/Independent Photo Agency Int.
RMS_Portrait_AUTOR_332.JPG
Janine Enderli

Pour la première fois depuis cette terrible nuit du 1er janvier, ils ont pu dormir chez eux. Plus de trois semaines après l’incendie survenu à Crans-Montana, en Valais, Antonio, âgé de 15 ans, et Giuseppe, 16 ans, ont enfin quitté l’hôpital Niguarda de Milan.

A lire aussi
Encore 70 des 116 blessés de Crans-Montana hospitalisés
26 en Suisse
Encore 70 des 116 blessés de Crans-Montana hospitalisés
La libération de Jacques Moretti choque les familles des victimes
«Un scandale et une honte!»
La libération de Jacques Moretti choque les familles des victimes

Le médecin Guido Bertolaso a informé aux médias italiens de l’état dans lequel se trouvaient les deux lycéens lors de leur transfert de Suisse vers l’Italie. «Leur pronostic vital était engagé. Ils souffraient de graves blessures.» Une grande partie de leur visage ainsi que leurs membres avaient été atteints par les flammes.

Un long chemin reste à parcourir

Après avoir mené des examens approfondis et échangé avec l’ensemble des professionnels de santé qui les prennent en charge, Guido Bertolaso a indiqué qu’ils pouvaient désormais rentrer chez eux. Il a toutefois précisé que cela ne signifiait pas la fin du long chemin de la guérison. 

A lire aussi
Les blessés de Crans-Montana communiquent grâce aux émojis
«J'ai été très ému»
Les blessés de Crans-Montana communiquent grâce aux émojis
La maman endeuillée d'Arthur, victime de Crans-Montana, se confie
Interview
«L'amour me fait tenir»
La maman endeuillée d'Arthur, victime de Crans-Montana, se confie

Ils le savent: le retour à une vie normale prendra encore du temps. Les soins des plaies ainsi que la rééducation vont se poursuivre sur une longue période encore. Mais selon les médecins, un retour à l’école est envisagé dans un délai de deux semaines.

Guido Bertolaso nuance toutefois. «Leur état n’a pas toujours été aussi favorable. Car je peux vous assurer que, lorsqu’ils sont arrivés ici, nous n’étions même pas sûrs qu’ils pourraient retrouver une vie normale en un mois.» Parmi les 116 personnes blessées lors de l'incendie, 70 sont toujours hospitalisées. Huit ressortissants italiens sont encore pris en charge à Milan, dont quatre en soins intensifs. 

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Présenté par
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Articles les plus lus
    Articles les plus lus