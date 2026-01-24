Deux blessés de Crans-Montana peuvent rentrer chez eux

Plus de trois semaines après le terrible incendie de Crans-Montana, deux adolescents grièvement blessés et hospitalisés à Milan ont pu rentrer chez eux. Leur guérison n'est toutefois pas encore terminée, comme l'ont révélé les médecins.

Janine Enderli

Pour la première fois depuis cette terrible nuit du 1er janvier, ils ont pu dormir chez eux. Plus de trois semaines après l’incendie survenu à Crans-Montana, en Valais, Antonio, âgé de 15 ans, et Giuseppe, 16 ans, ont enfin quitté l’hôpital Niguarda de Milan.

Le médecin Guido Bertolaso a informé aux médias italiens de l’état dans lequel se trouvaient les deux lycéens lors de leur transfert de Suisse vers l’Italie. «Leur pronostic vital était engagé. Ils souffraient de graves blessures.» Une grande partie de leur visage ainsi que leurs membres avaient été atteints par les flammes.

Un long chemin reste à parcourir

Après avoir mené des examens approfondis et échangé avec l’ensemble des professionnels de santé qui les prennent en charge, Guido Bertolaso a indiqué qu’ils pouvaient désormais rentrer chez eux. Il a toutefois précisé que cela ne signifiait pas la fin du long chemin de la guérison.

Ils le savent: le retour à une vie normale prendra encore du temps. Les soins des plaies ainsi que la rééducation vont se poursuivre sur une longue période encore. Mais selon les médecins, un retour à l’école est envisagé dans un délai de deux semaines.

Guido Bertolaso nuance toutefois. «Leur état n’a pas toujours été aussi favorable. Car je peux vous assurer que, lorsqu’ils sont arrivés ici, nous n’étions même pas sûrs qu’ils pourraient retrouver une vie normale en un mois.» Parmi les 116 personnes blessées lors de l'incendie, 70 sont toujours hospitalisées. Huit ressortissants italiens sont encore pris en charge à Milan, dont quatre en soins intensifs.