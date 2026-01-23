DE
Encore 70 des 116 blessés de Crans-Montana hospitalisés

Soixante-dix personnes restent hospitalisées après l'incendie du bar Le Constellation à Crans-Montana, survenu le 1er janvier. Le drame a causé 40 morts et blessé 116 personnes, principalement des jeunes.
Publié: 16:34 heures
Dernière mise à jour: 16:35 heures
Un total de 70 blessés étaient encore hospitalisés en Suisse et à l'étranger après l'incendie d'un bar qui a fait 40 morts la nuit du nouvel an dans la station de ski suisse de Crans-Montana, a-t-on appris auprès des autorités fédérales et des hôpitaux helvétiques. Selon ces sources contactées par l'AFP entre mercredi et vendredi, un total de 26 blessés se trouvaient encore cette semaine dans des hôpitaux suisses: 12 à Zurich, 10 à Lausanne, deux dans le Valais (où se trouve Crans-Montana) et deux à Genève.

De son côté, l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP) a indiqué à l'AFP que 44 autres personnes demeuraient hospitalisées dans des établissements spécialisés en Allemagne, en Belgique, en France et en Italie. Parmi eux, figurent selon l'OFPP 18 étrangers, 17 Suisses et neuf étrangers domiciliés en Suisse.

Le couple Moretti auditionné

Les hôpitaux et autorités cantonales ne donnent généralement pas d'indication sur l'état de santé des patients, mais les autorités locales avaient indiqué après de drame que beaucoup des blessés étaient grièvement atteints. Le 5 janvier, la police cantonale valaisanne avait indiqué que 83 personnes étaient hospitalisés en Suisse et à l'étranger. Parmi les 116 blessés, figurent 69 Suisses, 23 Français et 12 Italiens, dont des binationaux.

L'incendie du bar Le Constellation, qui a principalement frappé des adolescents et de jeunes adultes, a été provoqué selon l'enquête par les étincelles de bougies «fontaine» qui ont enflammé une mousse insonorisante au plafond du sous-sol de l'établissement. L'enquête devra lever le voile sur les circonstances exactes de l'incendie, le respect des normes par les propriétaires et les différentes responsabilités, alors que la commune de Crans-Montana a notamment failli à effectuer des contrôles sécurité et incendie dans l'établissement depuis 2019.

Les époux Jacques et Jessica Moretti, propriétaires français du bar, ont été entendus cette semaine sur les faits par la justice du canton du Valais. En détention préventive, M. Moretti pourrait être libéré prochainement moyennant le paiement d'une caution de 200'000 francs suisses (environ 215'000 euros).

