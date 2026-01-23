DE
Pas de procureur extraordinaire
Le Ministère public valaisan garde la main sur l’enquête du drame de Crans-Montana

Aucun procureur extraordinaire ne sera désigné pour enquêter sur la tragédie de Crans-Montana. Le Ministère public valaisan a annoncé vendredi poursuivre lui-même l’instruction en cours.
Publié: il y a 40 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 34 minutes
1/2
Béatrice Pilloud a indiqué ce vendredi que le Ministère public valaisan ne voulait pas de procureur extraordinaire.
Photo: Getty Images
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un procureur extraordinaire ne sera pas nommé pour enquêter sur la tragédie de Crans-Montana (VS). Le Ministère public valaisan, qui poursuit son instruction, l'a annoncé vendredi matin.

«Le bureau a estimé qu'il n'y a aucune raison, ni objective ni juridique, qui justifie la nomination d'un procureur extraordinaire», écrit le Ministère public dans un communiqué, signé par la procureure générale Beatrice Pilloud. Le Parquet précise que le bureau s'est réuni le 19 janvier pour statuer sur cette requête, émanant de plusieurs avocats des familles des victimes.

«L'Office central du Ministère public du canton du Valais, à qui le dossier a été confié, est compétent en matière d'affaires revêtant une importance particulière, notamment les infractions en rapport avec des événements majeurs ou les événements extraordinaires avec un important retentissement médiatique», poursuit-il.

