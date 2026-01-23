Les blessés de Crans-Montana communiquent grâce aux émojis

Beaucoup de blessés de Crans-Montana se réveillent du coma artificiel sans pouvoir encore parler. Heureusement, les nouvelles technologies leur permettent de communiquer avec leurs proches.

Angela Rosser

Parmi les victimes du terrible incendie de Crans-Montana se trouvent Leo et Kean, deux jeunes Italiens de 16 ans. Comme onze autres blessés, ils ont été pris en charge à l'hôpital Niguarda de Milan, tandis qu'une autre victime est à l'hôpital Policlinico.

Les deux jeunes se sont réveillés de leur coma artificiel, d'après le «Corriere della Sera». Leur état s'améliore, lentement, mais sûrement et par-dessus tout, ils peuvent à nouveau communiquer avec le monde extérieur. Leo et Kean ne peuvent pas encore parler, mais grâce à la technologie assistée par ordinateur, ils peuvent recevoir des messages vidéo de leurs amis. Une distraction dans leur quotidien.

Communiquer par émojis

D'après le directeur de la santé Guido Bertolaso, ce sont des «outils incroyables». Il prend l'exemple d'un jeune patient récemment extubé. Il a encore les mains couvertes de bandages, mais lorsque des mots de soutien et des émojis apparaissent sur son écran, il peut le toucher.

Lorsque sa mère lui a demandé comment il se sentait, il a ainsi pu lui montrer du doigt les émojis associés à la peur et à la douleur pour communiquer avec elle, à défaut de pouvoir parler. «Puis le symbole du bonheur est apparu sur l'écran et il a appuyé dessus. Je dois dire que j'ai été très ému», confie Guido Bertolaso au «Corriere».

Les blessés hospitalisés reçoivent aussi un grand élan de solidarité de la part de leurs amis et camarades de classe. Par exemple, des élèves d'un lycée de Rome auraient reçu l'ordre d'enlever les tables vides des quatre blessés toujours hospitalisés, et qui, par conséquent, manquaient les cours. Mais les jeunes ont refusé. Les tables sont donc restées en place en signe de solidarité, d'amitié et en espérant leur retour.