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Cas Covid-19 en hausse
La vague de grippe attendue à partir de la mi-décembre en Suisse

Les autorités suisses prévoient une vague de grippe à partir de mi-décembre. Pendant ce temps, les cas de Covid-19 augmentent, atteignant 120 déclarations hebdomadaires, bien en deçà des 500 cas recensés début octobre 2025.
Publié: il y a 42 minutes
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L'OFSP prévoit une vague de grippe à partir de la mi-décembre en Suisse. (image d'illustration)
Photo: Keystone
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ATS Agence télégraphique suisse

Avec l'arrivée de l'automne, la saison des infections respiratoires a commencé en Suisse. Si la grippe et le virus respiratoire syncytial (VRS) circulent encore très peu, les cas de Covid-19 sont déjà en hausse dans certaines régions.

L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) n'attend toutefois pas de véritable vague de grippe avant la mi-décembre. L'ampleur de cette vague reste difficile à prévoir, indique-t-il à Keystone-ATS. Elle dépendra notamment de l'immunité de la population, des variants des virus en circulation et des conditions météorologiques.

Il en va de même pour le Covid-19 et le VRS, qui peut provoquer des infections graves, notamment chez les jeunes enfants. Pour l'heure, la situation évolue conformément aux attentes des autorités sanitaires. Selon le système de surveillance Sentinella, la grippe et le VRS restent à des niveaux très bas, tandis que le Covid-19 gagne du terrain.

Schéma classique

Cette évolution n'a rien d'inhabituel. Ces dernières années, le Covid a généralement connu un pic dès l'automne, avant les vagues hivernales de grippe et de VRS, précise l'OFSP.

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Ces dernières semaines, environ 120 cas de Covid-19 ont été déclarés chaque semaine en Suisse et au Liechtenstein, contre 10 à 20 durant la plupart des semaines d'été. La circulation du virus reste néanmoins plus faible qu'à la même période les années précédentes. Durant la première semaine d'octobre 2025, plus de 500 cas avaient été enregistrés.

D'autres virus respiratoires, responsables notamment des rhumes, circulent également en automne. C'est le cas des rhinovirus, qui ne font toutefois pas l'objet d'une surveillance dans le système de déclaration de l'OFSP. Parallèlement, certains fabricants de vaccins contre la grippe signalent des retards de livraison auprès des cabinets médicaux, des hôpitaux, des établissements médico-sociaux et des pharmacies.

Il ne s'agit cependant pas d'une pénurie, mais uniquement de retards, souligne Simon Ming, porte-parole de l'OFSP. Les personnes à risque, comme le reste de la population, disposent encore de suffisamment de temps pour se faire vacciner si elles le souhaitent.

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