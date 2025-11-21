Au menu de ce vendredi 21 novembre: Coop retire un assortiment de ses rayons, Red Bull et sa teneur en sucre, la couleur de peau dans le système national de recherche, le scandale de La Sablière du Cannelet, et enfin, l'édition record de l'Escalade à Genève.

Coop va mettre fin à la vente de chaussures après Noël. Photo: Keystone

Ca y est, le week-end est à portée de main! Pour patienter d'ici là, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous a préparé un condensé des actualités suisses à ne pas manquer en ce vendredi 21 novembre. C'est parti:

1 Coop abandonne la vente de chaussures en Suisse

Coop mettra fin à la vente de chaussures, rapporte CH Media. Après la période de Noël, les quatre filiales qui disposent encore d’un rayon chaussures cesseront cette activité. La raison invoquée est «l’évolution des besoins» de la clientèle, a précisé le service de communication de Coop au groupe médiatique. Les chaussures pour hommes avaient déjà été retirées de l’assortiment des grands magasins Coop City. En Suisse, environ une paire de chaussures sur deux est désormais vendue en ligne. Coop, de son côté, ne vend pas de chaussures en ligne.

2 Red Bull freine les efforts suisses pour réduire le sucre

Le fabricant de boissons énergétiques Red Bull fait obstacle aux efforts de la Confédération, révèlent les titres CH Media. La concurrence craint des désavantages sur le marché, car Red Bull ne veut pas réduire la teneur en sucre de ses boissons. Ainsi, Volg s’est engagé à diminuer le sucre dans ses müeslis et yogourts, mais pas dans ses boissons. Nestlé n’a pas non plus signé la Déclaration de Milan dans ce domaine. Celle-ci oblige les producteurs d'aliments et de boissons à réduire la teneur en sucre. Etant donné que Volg a déjà abaissé la teneur en sucre de ses boissons énergétiques et qu’il atteint les objectifs pour les boissons sucrées, son retrait n’a pas de conséquences immédiates, précise CH Media.

3 Beat Jans rétropédale sur la mention de la couleur de peau

Le ministre de la Justice Beat Jans est revenu en arrière concernant la mention de la couleur de peau dans le système national de recherche Ripol. Cette caractéristique pourra de nouveau être enregistrée sous une forme adaptée, écrit Blick. «La Fedpol garantira, en concertation avec les polices cantonales, une catégorisation selon la couleur de peau dans Ripol» cite le tabloïd en reprenant la réponse du Conseil fédéral à plusieurs interventions parlementaires. Les désignations «jaune» et «rouge», jugées impraticables et problématiques, seront abandonnées. En revanche, les termes «noir», «brun» et «blanc» ainsi que des typologies selon l’origine seront maintenus.

4 La Sablière du Cannelet au coeur d’une plainte pénale

La saga de la Sablière du Cannelet s’intensifie avec une plainte pénale visant le chef du Service cantonal de géologie, sols et déchets et le directeur de l’entreprise exploitant le site, révèle la «Tribune de Genève». Ils sont accusés d’avoir ignoré un arrêt du Tribunal fédéral ordonnant l’évacuation complète du site avant juillet 2025. Tous deux sont présumés innocents. La commune dénonce l’inaction des autorités et la clémence accordée à l’entreprise, alors que des tonnes de déchets restent sur place. Avusy a aussi demandé, via la Loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, les échanges entre Gesdec et l’entreprise, s’étonnant de leur proximité. Le Canton réagit: il met la Sablière en demeure de vider le site d’ici décembre 2025 et envisage amendes et dénonciations pénales si les délais ne sont plus respectés. Les intéressés disent ne pas avoir été informés de la plainte. Une procédure est en cours.

5 L'Escalade signe une édition record à Genève

La Course de l’Escalade bat un nouveau record pour sa 47e édition des 6 et 7 décembre. 59'712 participants sont inscrits, soit 4,4% de plus qu’en 2023, rapporte la «Tribune de Genève». Malgré un plafond de dossards, l’engouement ne faiblit pas depuis la pandémie. Pour éviter des annulations, les départs ont été répartis plus largement sur la journée, permettant d’ajouter deux courses. Dès l’ouverture des inscriptions, l’affluence a été massive. Les coureurs, âgés de 4 à 93 ans, sont majoritairement genevois (89%), et les femmes restent légèrement majoritaires (51,5%).