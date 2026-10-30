Le ministre Martin Pfister a déclaré vouloir continuer à diriger le DDPS, mettant fin aux spéculations sur son transfert au Département de l'économie après le départ de Guy Parmelin.

Il met un terme aux rumeurs

ATS Agence télégraphique suisse

Le ministre de la défense Martin Pfister est toujours «prêt et résolu» à diriger le Département fédéral de la défense (DDPS). Il met ainsi un terme aux rumeurs sur un potentiel changement vers le Département fédéral de l'économie (DEFR) après le départ de Guy Parmelin.

Ce départ ouvre les portes à un changement de département. Beat Jans pourrait lâcher le Département fédéral de justice et police (DFJP), un dicastère mal aimé et qui a vécu de nombreux changements ces dernières années.

Mais le camp bourgeois s'y oppose. Un socialiste ne devrait pas prendre la tête du département de l'économie. Une alternative serait de placer M. Pfister à la tête du DEFR. Celui-ci s'est exprimé à ce sujet vendredi en marge d'une conférence de presse. Interrogé sur un éventuel changement, il a indiqué que la répartition des départements était une décision du Conseil fédéral.

La discussion aura lieu dans les jours qui suivent l'élection du ou de la successeur de M. Parmelin. Il a ajouté qu'il avait encore beaucoup à faire dans son département. «Je suis toujours prêt et résolu à le faire.»

Aux yeux de l'UDC, le DFJP et le DPPS sont les deux départements les plus susceptibles de se libérer. Les quatre plus anciens membres, Ignazio Cassis, Karin Keller-Sutter, Albert Rösti et Elisabeth Baume-Schneider devraient conserver leur dicastère.