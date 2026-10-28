Huit élus UDC sont en lice pour succéder au conseiller fédéral Guy Parmelin. Mais qui se cache derrière ces figures politiques? Blick lève le voile sur leur vie privée, leurs passions et les facettes méconnues de leur personnalité.

Les facettes méconnues des candidats UDC à la succession de Guy Parmelin

Les facettes méconnues des candidats UDC à la succession de Guy Parmelin

En bref Les huit prétendants UDC au Conseil fédéral et leur vie loin de la politique

Leurs passions vont des sports de montagne et des chevaux à Taylor Swift

Histoires d’amour romantiques, vie de famille et particularités personnelles surprenantes

Sven Altermatt

Au total, huit candidats se sont lancés dans la course à la succession de Guy Pamelin. Sur le plan politique, la plupart des prétendants sont plus ou moins connus. Mais qu’en est-il du reste? Quel est leur vrai visage dans la vie privée? Blick lève le voile sur leur intimité, entre histoires touchantes, détails surprenants et loisirs insolites.

Thomas Aeschi: il a trouvé l'amour au sein de l'UDC

Le Zougois Thomas Aeschi a trouvé le grand amour au sein du parti. Sa femme actuelle, Valeria, a fait la connaissance du chef de groupe en 2019, lors d’un événement de l'UDC dans le canton de Schwytz. Après plusieurs tête-à-tête, ils ont fini par se mettre ensemble en 2020. L'élu a demandé sa main dans un théâtre grec, en Sicile.

Ils ont eu une fille en février 2024. «Il n’y a rien de plus beau dans la vie que son propre enfant», avait-il déclaré à Blick. Ils se sont ensuite mariés en mai 2025 dans la commune zurichoise de Risch. Le conseiller fédéral UDC, Albert Rösti, figurait parmi les invités.

Durant son temps libre, Thomas Aeschi aime faire des escapades en montagne, que ce soit pour une randonnée ou pour skier. De façon générale, il aime voyager.

Céline Amaudruz: premier baiser sur la Place fédérale

Céline Amaudruz a longtemps été solidement en selle: l’équitation faisait partie de ses grandes passions et la conseillère nationale genevoise est une véritable amoureuse des chevaux.

Mais par amour, elle a découvert une nouvelle discipline. Son mari Michael Andersen étant un golfeur passionné, la conseillère s’est elle aussi mise à ce sport pour partager davantage de moments avec lui, comme Blick rapportait en 2021. Le couple aime aussi partir en randonnée et dévaler les pistes de ski.

Céline Amaudruz a rencontré son mari, lui aussi engagé à l'UDC, durant sa campagne électorale. Ils se sont mis en couple en 2019. Petite anecdote: lors d’un dîner à Berne, la Genevoise était si nerveuse qu’elle a cassé un verre à l’apéritif. Peu avant minuit, ils ont échangé leur premier baiser sur la Place fédérale, comme elle l’a raconté plus tard à «L'illustré».

En 2021, les deux figures politiques se sont mariées dans un domaine viticole de la campagne genevoise. Guy Parmelin, qui était très proche de Céline Amaudruz, figurait parmi les plus de 200 invités. Aujourd’hui, les deux élus sont parents de deux filles.

Marco Chiesa: son père a remporté la Coupe suisse de football

Dans la cuisine de Marco Chiesa, l’ambiance est plutôt animée. En 2020, l’ancien président de l’UDC confiait au «Corriere del Ticino» qu’il aimait préparer des gnocchis avec ses enfants. Il se débrouille également bien avec les capuns grisons, une spécialité locale. Sa femme, Monja, a révélé que lorsqu’il cherche un verre, il ouvre d’abord trois ou quatre placards de cuisine.

Le couple a deux enfants et vit au-dessus de Lugano, au Tessin. Ils se connaissent depuis l’adolescence. Le conseiller aux Etats tessinois aime passer ses vacances en famille dans les montagnes grisonnes pour skier et se balader à pied ou en VTT.

Marco Chiesa est un passionné de football. Autrefois, l'élu jouait à niveau amateur. Mais son père, Antonio, est allé plus loin: en 1968, il a remporté la Coupe de Suisse avec le FC Lugano. Marco Chiesa aime aussi suivre les matchs du HC Lugano.

Jean-Pierre Gallati: des bâtonnets salés et du Coca-Cola Zero

L’intérêt de Jean-Pierre Gallati pour la politique a commencé tôt... et a un rapport avec les bâtonnets salés. Son père était engagé dans la politique locale. Lorsque Jean-Pierre Gallati souhaitait passer du temps avec lui, il se rendait souvent à la maison communale. Des bâtonnets salés l’y attendaient, a raconté plus tard le conseiller d’Etat argovien à Radio Summernight.

L’élu UDC vit à Wohlen (AG) avec son épouse. Le couple a une fille, aujourd’hui adulte. Côté loisirs, il privilégie les classiques: lecture, histoire et football. Il aime également voyager et s’intéresse à la culture, notamment aux musées et aux châteaux de son canton d’origine.

Mais il a surtout un péché mignon: le Coca-Cola Zero. Lorsqu’il a célébré son année de landamman (année de présidence), il a même reçu un panier entier de cette boisson en cadeau. Il pourrait bien avoir une âme sœur au Conseil fédéral: la ministre des Finances PLR Karin Keller-Sutter, elle aussi grande fan de la boisson!

Michael Graber: un véritable Swiftie

Michael Graber a épousé en juin 2026 sa compagne de longue date, Jeannette, avec qui il est en couple depuis plus de 20 ans. Le conseiller national valaisan a délibérément renoncé à la présence de personnalités politiques lors de son mariage.

Pour leur mariage à Saanen (BE), le couple avait opté pour une cérémonie en toute intimité: seuls douze invités, mariés compris, étaient présents. Leur union était d’ailleurs restée secrète pour la plupart de leurs proches. «Nous voulions garder cette journée pour nous et en profiter pleinement. Une journée sans politique», avait confié l’élu à Blick. Mais même loin des projecteurs, la politique n’était jamais bien loin: en raison de ses obligations professionnelles, le couple avait dû reporter sa lune de miel.

Michael Graber a une passion originale pour un politicien: c'est un fan inconditionnel de la superstar américaine Taylor Swift. Cet amateur de country l'écoute depuis 2006 déjà. Rien qu’en 2024, il a assisté à deux de ses concerts. Une chanteuse «tout simplement géniale», selon lui.

Franz Ruppen: il est marié... à la politique

Franz Ruppen a joué un rôle important dans le développement de l’UDC en Valais. Très engagé, il a consacré de nombreuses heures au travail bénévole et multiplié les contacts avec la population. Son parcours politique l’a conduit à gravir progressivement les échelons, il est passé du Conseil national jusqu’au gouvernement valaisan.

L'élu est célibataire et vit à Naters (VS). Pour le reste, étonnamment peu de choses sont publiques. Ce n’est donc pas un hasard si le «Walliser Bote» se demandait qui était «ce politicien jusqu’au bout des ongles» et «ce héros de bistrot dont on sait si peu de choses sur la vie privée».

Dans un portrait de la SRF en 2015, Franz Ruppen déclarait avec un brin d'ironie être marié... à la politique. Mais c'est quelqu'un de sociable, qui aime jouer au jass avec ses amis. Il adore aussi lire, voyager et passer ses vacances en Italie.

Pierre Alain Schnegg: un pendulaire de première heure

Pierre Alain Schnegg est profondément attaché au Jura bernois, une région où la politique occupe une place importante. Vivant à Champoz, le conseiller d’Etat fait les trajets en train jusqu’à Berne. Son quotidien commence tôt: en 2018, il confiait quitter son domicile dès 4h15 du matin.

Entrepreneur avant d’entrer en politique, Pierre Alain Schnegg a fondé une entreprise informatique qu’il a développée pendant plusieurs années, au prix d’un investissement important. Côté loisirs, il apprécie les romans policiers scandinaves, mais sa priorité reste la famille, qu’il considère comme son passe-temps favori. Marié, père de quatre enfants adultes et grand-père, il voit aussi l’une de ses filles s’engager à son tour en politique.

Sa foi chrétienne occupe également une place importante dans sa vie, même s’il s’agit d’un aspect rarement abordé en politique. Pierre Alain Schnegg est membre de l’Eglise évangélique libre Gemeinde für Christus. En 2018, il confiait au «Temps» qu’il assistait régulièrement aux offices religieux.

Rémy Wyssmann: passioné des cimes avec un grand-père socialiste

Le conseiller national soleurois Rémy Wyssmann aime prendre de la hauteur. L’avocat pratique notamment l’escalade, le ski de randonnée et les sports d’endurance. Il partage régulièrement sur les réseaux sociaux des vidéos de ses escapades en montagne. Des images qui suscitent parfois l’inquiétude de ses abonnés, dont certains lui glissent en commentaire: «Reviens sain et sauf!»

Rémy Wyssmann fait partie des plus sportifs sous la Coupole fédérale. Cet alpiniste passionné a même participé à la Patrouille des Glaciers, l’une des courses les plus difficiles au monde.

L'élu vit à Kriegstetten, dans le canton de Soleure, avec sa femme Claudia. Celle-ci le soutient également étroitement sur le plan politique comme collaboratrice personnelle. Le couple a deux fils adultes.

La politique est une affaire de famille, même au-delà des clivages partisans: son grand-père Walter Weber a siégé de nombreuses années au Conseil des Etats pour le Parti socialiste soleurois. Lorsque Rémy Wyssmann était petit, il s’asseyait sur les genoux de son grand-père et écoutait ses histoires politiques.