Une femme de 80 ans a perdu la vie dimanche dans un accident de montagne au Val Porta, au Tessin. Un homme de 84 ans a été grièvement blessé et héliporté à l'hôpital.

Une femme de 80 ans perd la vie en montagne au Tessin

Une femme de 80 ans perd la vie en montagne au Tessin

ATS Agence télégraphique suisse

Une femme de 80 ans est morte dimanche dans le Val Porta au Tessin dans un accident de montagne. Un homme de 84 a quant à lui été grièvement blessé et a été héliporté à l'hôpital.

Selon une première reconstitution des faits, les deux citoyens suisses, résidant dans le canton de Zurich, descendaient en direction de Vogorno. Dans un communiqué, la police cantonale tessinoise explique que pour des raisons que l'enquête devra déterminer, ils ont fait une chute dans un ravin situé à environ 500 mètres d'altitude.

L'alerte a été donnée par des connaissances qui les avaient précédés et qui s'inquiétaient de ne pas les voir arriver. Ils ont alors alerté les secours. Les sauveteurs de la Rega sont intervenus sur place, mais n'ont pu que constater le décès de la femme en raison des blessures graves qu'elle avait subies.