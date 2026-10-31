Depuis mercredi, une mise à jour de l’app CFF apporte plusieurs nouveautés: les billets P+Rail peuvent désormais être réservés directement et EasyRide reconnaît les billets dégriffés. D’autres changements sont déjà prévus.

Tout ce qu’il faut savoir sur les nouveautés dans l’app CFF

Tout ce qu’il faut savoir sur les nouveautés dans l’app CFF

Nathalie Benn

Les CFF ont modernisé leur application. Comme l’a révélé Watson, les voyageurs disposent depuis mercredi de plusieurs nouvelles fonctionnalités. Il est désormais possible de réserver une place de parking directement dans l’application CFF ou encore de combiner des billets à tarif réduit avec EasyRide, a confirmé l’entreprise ferroviaire à Blick. D’autres nouveautés sont déjà prévues. Voici ce qu'il faut savoir sur les nouvelles fonctionnalités.

Fin de l’application P+Rail

Les automobilistes qui se rendent régulièrement en gare n’auront bientôt plus besoin de l’application P+Rail. Les tickets de stationnement peuvent désormais être achetés directement sur Mobile CFF, à l’heure ou à la journée, comme auparavant.

«Mobile CFF centralise ses fonctionnalités pour une utilisation simple et intuitive», a expliqué la porte-parole Fabienne Thommen à Blick. L’application P+Rail actuelle sera supprimée en janvier 2027. Les plaques d’immatriculation déjà enregistrées seront automatiquement transférées dans Mobile CFF. Il sera également possible d’interrompre un ticket de stationnement avant son échéance si la place n’est plus nécessaire.

Les tickets journaliers resteront disponibles aux horodateurs. En revanche, les abonnements mensuels et annuels continueront d’être proposés uniquement en ligne sur cff.ch ou dans un point de vente.

Voici comment procéder: dans l’application CFF, ouvrez l’onglet «Commerces et services» ou sélectionnez le symbole P+Rail de la gare souhaitée sur la carte. Vous y trouverez les tarifs, les horaires de stationnement payant ainsi qu’une estimation du taux d’occupation du parking. Il est ensuite possible de réserver un ticket de stationnement pour une durée maximale de sept jours et de payer avec les moyens de paiement habituels, notamment Apple Pay, Google Pay ou sur facture. Les tickets actifs sont affichés directement dans l’application et peuvent être prolongés ou annulés à tout moment.

EasyRide évolue

La fonction EasyRide de l’application CFF ne fait pas toujours l’unanimité. Plutôt que d’acheter un billet avant chaque trajet, les voyageurs activent simplement EasyRide avant de monter dans les transports publics, puis le désactivent une fois arrivés à destination. L’application calcule ensuite automatiquement le prix du parcours. Le système peut toutefois poser problème, notamment lorsqu’on oublie de mettre fin au trajet ou qu’on active EasyRide quelques secondes trop tard.

Une nouveauté devrait désormais faciliter la vie des voyageurs: les titulaires d’un billet dégriffé peuvent combiner celui-ci avec EasyRide. Le système reconnaît le billet déjà acheté et ne facture que les trajets supplémentaires. Cette possibilité vaut également pour les abonnements mensuels et annuels des communautés tarifaires régionales.

Voici comment procéder: si vous prenez d’abord le bus jusqu’à la gare, puis le train avec un billet dégriffé et enfin le tram jusqu’à votre destination, il n’est plus nécessaire d’acheter séparément les billets de bus et de tram. Il suffit d’activer EasyRide avant le premier trajet et de le désactiver seulement à l’arrivée. L’application calcule alors automatiquement le meilleur tarif pour les portions qui ne sont pas déjà couvertes par le billet dégriffé. Important: pour que cela fonctionne, le billet dégriffé et EasyRide doivent être associés au même compte SwissPass.

Des billets pour chiens et vélos directement sur Easyride

Les voyageurs accompagnés d’un chien ou transportant un vélo n’ont désormais plus besoin d’acheter des billets séparés. Ces titres de transport peuvent être ajoutés directement dans EasyRide.

Voici comment procéder: ouvrez l’onglet EasyRide dans l’application, puis indiquez le nombre de chiens ou de vélos concernés. Ils apparaîtront ensuite sous votre nom. Pour le reste, rien ne change: il suffit d’activer EasyRide avant le départ et de le désactiver une fois le trajet terminé.

Le choix du siège

Les voyageurs peuvent désormais choisir précisément leur place grâce à un plan du train, comme lors de la réservation d’un siège dans un avion. Cette possibilité est proposée à bord des trains InterCity (IC), du Luzern–Interlaken Express, du Treno Gottardo, du Voralpen-Express, de l’Aare-Linth-Express, du Bernina Express et du Glacier Express.

La réservation de places est également disponible sur certaines liaisons internationales vers l’Allemagne, l’Italie et la France. Pour les trajets vers la France, elle n’est toutefois proposée qu’en deuxième classe.

Voici comment procéder: lors de la réservation d’un trajet, sélectionnez l’option de réservation de siège. Si cette fonction est disponible sur le train choisi, vous pourrez sélectionner directement votre place sur le plan du train.

D'autres innovations à venir

Les CFF prévoient encore d’autres nouveautés pour leur application. Les informations importantes liées au trajet en cours devraient bientôt s’afficher directement sur l’écran de verrouillage du smartphone, explique Fabienne Thommen, porte-parole des CFF. Il pourra notamment s’agir d’un changement de quai, d’un retard ou d’une correspondance manquée.

Le contrôle des billets devrait lui aussi être simplifié: un code QR affiché sur l’écran de verrouillage permettra d’accéder directement au titre de transport.

Il faudra toutefois encore patienter avant de profiter de cette fonctionnalité dans Mobile CFF. Son lancement est prévu «au plus tôt en janvier 2027», précise Fabienne Thommen. Elle est en revanche déjà testée dans l’application «Preview CFF».