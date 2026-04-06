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Le constructeur retire son recours
Après la claque infligée par les CFF, Stadler Rail finit par s'avouer vaincu

Stadler Rail retire son recours contre l'attribution par les CFF d'un juteux contrat à Siemens. L'entreprise juge que les CFF ont pleinement utilisé leur marge d'appréciation.
Publié: 18:51 heures
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Dernière mise à jour: 19:00 heures
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Stadler Rail retire son recours contre l'attribution par les CFF d'un juteux contrat à Siemens.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Stadler Rail retire son recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre l'attribution par les CFF d'un appel d'offres à Siemens, indique lundi l'entreprise. Il ressort des documents judiciaires que les CFF ont «pleinement utilisé» leur marge d'appréciation.

Début novembre, les CFF ont attribué à l'allemand Siemens Mobility un marché de 2,1 milliards de francs pour 116 nouvelles rames à deux étages. Ne comprenant pas cette décision, Stadler a déposé un recours auprès du TAF afin d'obtenir «un examen indépendant».

«Aucun élément» justifiant de continuer

Largement caviardés, les documents fournis par le tribunal n'ont permis qu'une transparence partielle. Des passages pertinents sur le fonds et des preuves décisives pour la décision d'attribution sont restées inaccessibles, écrit l'entreprise dans son communiqué.

Il ressort toutefois des documents que les CFF ont «pleinement utilisé» leur marge d'appréciation en faveur de Siemens, ajoute-t-elle. L'entreprise n'ayant trouvé «aucun élément justifiant la poursuite de la procédure», Stadler retire son recours à compter de mardi.

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