Sous l’effet de la canicule, les rails des CFF ont subi 97 déformations durant l’été 2026. L’entreprise assure que la sécurité n’a pas été affectée, tandis qu’un expert met en garde contre le risque de déraillement.

La canicule a déformé près de 100 voies et fait craindre des déraillements

La canicule a déformé près de 100 voies et fait craindre des déraillements

L'entreprise a mis en place un groupe de travail

ATS Agence télégraphique suisse

En raison de la canicule estivale, les CFF ont recensé près de 100 cas de déformations et de déformations par compression des voies ferrées. Face à la chaleur exceptionnelle de l'été 2026, l'entreprise a mis en place un groupe de travail.

Interrogés à ce sujet, les CFF ont confirmé le chiffre de 97 déformations et déformations par compression mentionné dans le dominical SonntagsZeitung. Selon le journal, ce chiffre est près de quatre fois supérieur à celui de l'année précédente.

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La compagnie ferroviaire a souligné que l’augmentation du nombre de déformations ou de tassements n’avait aucune incidence sur la sécurité. Patrick Braess, expert de l'EPFZ, a toutefois mis en garde dans le journal contre les déraillements liés à la chaleur.

Les CFF contrôlent régulièrement leurs rails à l’aide de véhicules de mesure et de diagnostic. Compte tenu de la chaleur exceptionnelle de l’été dernier, les CFF ont mis en place un groupe de travail chargé de définir des mesures supplémentaires si nécessaire. Mais le risque zéro n'existe pas.

Les CFF misent avant tout sur des mesures ciblées et efficaces à long terme. Parmi celles-ci figurent notamment l’utilisation de traverses en béton, qui offrent une plus grande stabilité que les traverses en bois, ainsi que l'augmentation de la température de neutralisation lors du soudage, afin que les rails résistent mieux aux températures généralement plus élevées.

La peinture blanche, une solution ?

Les CFF ont testé la peinture blanche comme mesure contre la chaleur. «L’effet de refroidissement était au départ en moyenne d'environ 4,5 degrés. Au bout de deux ans, cet effet n'était plus que d’environ la moitié en raison de l’encrassement». Plus le trafic est dense, plus l'effet s'estompe rapidement.

Les CFF examinent toutefois, dans le cadre d’une analyse en cours, si les revêtements blancs pourraient constituer une mesure pertinente dans certains cas précis.