Encore une surprise pour les pendulaires ce lundi matin! Le trafic ferroviaire a été touché par un nouvel incendie sur l'axe lémanique reliant Lausanne à Saint-Maurice.

Un nouvel incendie sur la ligne CFF entre Vevey et Villeneuve

Un nouvel incendie sur la ligne CFF entre Vevey et Villeneuve

Etienne Daman Journaliste Blick

Les pendulaires ont dû de nouveau s'armer de patience ce lundi matin. Comme le confirment les CFF, le trafic a été restreint entre les gares de Vevey et de Villeneuve (VD).

La faute à un nouvel incendie, quelques jours après le sabotage qui a touché la ligne Yverdon-Lausanne pendant près de deux jours.

Si le trafic est déjà rétabli pour les voyageurs qui se dirigent vers le Valais ou la capitale vaudoise, des retards et des suppressions restent néanmoins encore possibles, indiquent les CFF.