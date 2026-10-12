DE
FR

Après le sabotage d'Eclépens
Un nouvel incendie sur la ligne CFF entre Vevey et Villeneuve

Encore une surprise pour les pendulaires ce lundi matin! Le trafic ferroviaire a été touché par un nouvel incendie sur l'axe lémanique reliant Lausanne à Saint-Maurice.
Publié: il y a 2 minutes
Les perturbations touchent encore les voyageurs CFF.
Photo: KEYSTONE/Cyril Zingaro
GM_BlickPortraits_22.jpg
Etienne DamanJournaliste Blick

Les pendulaires ont dû de nouveau s'armer de patience ce lundi matin. Comme le confirment les CFF, le trafic a été restreint entre les gares de Vevey et de Villeneuve (VD).

La faute à un nouvel incendie, quelques jours après le sabotage qui a touché la ligne Yverdon-Lausanne pendant près de deux jours.

Si le trafic est déjà rétabli pour les voyageurs qui se dirigent vers le Valais ou la capitale vaudoise, des retards et des suppressions restent néanmoins encore possibles, indiquent les CFF.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
20260924_TS_CompetitionDay2_230.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: le parcours d'Augustin Mettraux
Un escalier pour monter sur le podium?
In der Schweiz wurde aufgrund des heissen und trockenen Sommers vielerorts bereits im August geerntet.
Présenté par
mondovino_neu.jpg.jpeg
Obligés de vendanger la nuit
La chaleur record force les vignerons suisses aux vendanges précoces
20260923_TS_CompetitionDay1_081.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: à Shanghaï, la relève suisse ne lâche rien
Ces jeunes Suisses qui visent l'or, malgré la pression
Articles les plus lus
    Articles les plus lus