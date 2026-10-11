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Après le sabotage
Le trafic CFF entre Yverdon et Lausanne a repris dimanche matin

Après un incendie criminel à Eclépens ayant perturbé le trafic, les trains entre Yverdon et Lausanne roulent normalement depuis dimanche matin 05h40. Une plainte a été déposée et l'enquête se poursuit.
Publié: il y a 35 minutes
Un incendie criminel à Eclépens est à l'origine des perturbations.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Le trafic ferroviaire entre Yverdon-les-Bains et Lausanne a repris normalement dimanche à 05h40, ont indiqué les CFF à Keystone-ATS. La ligne avait été fortement perturbée depuis vendredi à la suite d'un incendie criminel à Eclépens (VD).

Plusieurs trains grandes lignes ont été supprimés et les voyageurs ont dû emprunter des itinéraires alternatifs. Une centaine de collaborateurs des CFF ont été mobilisés ainsi que vingt bus de remplacement.

Plainte contre inconnu

L'incendie avait été découvert vendredi vers 3h dans une canalisation contenant des câbles électriques en bordure des voies à Eclépens. Ces câbles, qui servent au contrôle des installations ferroviaires de la région, avaient été détruits, entraînant l'interruption du trafic entre Cossonay-Penthalaz et Chavornay.

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Les CFF condamnent «avec la plus grande fermeté» cet acte criminel et ont annoncé leur intention de porter plainte contre inconnu. Une enquête est en cours pour en déterminer les circonstances et identifier le ou les auteurs.

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