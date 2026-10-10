Les prix des transports publics augmenteront sensiblement en décembre. Mais, à l'origine, en coulisses, les entreprises suisses de transport réclamaient des hausses encore bien plus drastiques. Si l'augmentation se limite désormais à 3,6% en moyenne, c'est uniquement grâce au surveillant des prix.

En bref Le secteur des transports publics voulait augmenter les prix jusqu'à 200 francs

Le surveillant des prix Stefan Meierhans a négocié et réduit de moitié la hausse prévue de l'AG

A partir de décembre, voyager coûtera malgré tout plus cher

Bernadette Hogg

Ce fut un véritable camouflet pour tous les usagers: le 27 mars, l'organisation faîtière Alliance Swisspass a décidé de fortes hausses tarifaires. L'organisation a annoncé de manière sommaire que les prix devraient augmenter en moyenne de 3,9%. Les raisons invoquées étaient la hausse des coûts de l'énergie, du personnel et des matériaux, ainsi qu'une demande croissante. Finalement, le secteur a légèrement fait marche arrière en août et annoncé que les tarifs augmenteraient en moyenne de 3,6% à partir de décembre.

Mais des documents que «Schweiz Heute» a pu consulter en vertu du principe de transparence révèlent désormais ce qu'il s'est passé en coulisses. Si le secteur avait eu le dernier mot, l'Abonnement général (AG) de 2e classe aurait augmenté d'un coup de 200 francs, passant à 4195 francs. Les billets individuels auraient augmenté de 4,39%, les cartes journalières de 4,2% et même le pass pour chiens de 8,3%.

Le surveillant des prix contre-attaque

Le surveillant des prix Stefan Meierhans ne l'a pas entendu de cette oreille. Comme le rapporte «Schweiz Heute», les documents révèlent ses critiques claires à l'encontre des entreprises de transport: les hausses de coûts invoquées ne seraient justifiables par aucun calcul. Une série de négociations à huis clos s'en est suivie. Stefan Meierhans a arraché des concessions aux dirigeants des transports publics: la hausse de l'AG a été réduite de moitié et les CFF ont dû s'engager à proposer des billets dégriffés pour une valeur de 90 millions de francs. Malgré tout, l'AG franchit pour la première fois la barre des 4000 francs.

Une chose est certaine: les entreprises de transport public tentent de combler leur trou financier sur le dos de leur clientèle. Dès le mois de décembre, les pendulaires devront débourser 6770 francs pour la 1e classe – soit 250 francs de plus qu'aujourd'hui. Mais toutes les offres ne sont pas touchées de la même manière: le prix du demi-tarif pour adultes n'augmente que modérément, de 5 francs. La dernière adaptation des tarifs par le secteur remontait à trois ans.

L'Alliance Swisspass a récemment essuyé plusieurs critiques. Le projet visant à bannir complètement les pièces, les billets de banque et les billets en papier des bus, tramways et trains d'ici fin 2029 avait également fait sensation. Les premières mesures devraient être prises dès l'année prochaine: dès 2027, 400 nouveaux appareils de vente remplaceront les anciens automates à Bâle et en Suisse centrale. Il n'y aura alors plus de papier – les billets seront directement chargés sur le Swisspass ou une carte prépayée.