DE
FR

Pas de trains jusqu'à dimanche
Un sabotage est à l'origine de l’incendie à proximité des voies CFF à Eclépens

Un incendie d’origine criminelle dans un conduit de câbles à Eclépens (VD) a provoqué une panne et bloqué les trains entre Cossonay-Penthalaz et Chavornay ce vendredi matin. La ligne sera perturbée jusqu'à dimanche au moins. Une enquête du Ministère public est en cours.
Publié: 06:25 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 11 minutes
Des policiers vaudois pilotent un drone proche de l'emplacement ou des câbles ont brûlé.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
20398918 AuthorPlaceholder.png
ATS Agence télégraphique suisse et Blick Newsdesk

Un incendie s’est déclaré tôt vendredi matin dans un conduit de câbles près d’Eclépens (VD), provoquant l’interruption du trafic ferroviaire entre Cossonay-Penthalaz et Chavornay. Selon la police cantonale vaudoise, la piste d’un acte volontaire est privilégiée. Le Ministère public a ouvert une instruction pénale.

La circulation des trains reste interrompue entre Lausanne et Yverdon jusqu'à dimanche au moins.

Trois patrouilles de gendarmerie, une patrouille de la brigade canine, des inspecteurs de la police de sûreté, notamment de la cellule incendie, ainsi que la brigade de police scientifique ont été mobilisés, précise la police. «Une équipe technique des CFF s’est également rendue sur place», indique le communiqué.

Les enquêteurs ont libéré les lieux vers 10h. Les travaux de réparation pourront commencer dès que l’évaluation des dommages aura été réalisée, ont indiqué les CFF vendredi à la mi-journée.

Bus de remplacement

Sont concernées les lignes IC5, IC51, R1 et R2. Les CFF vont mettre en place des bus de remplacement entre Eclépens et Chavornay. Des temps d'attente sont à prévoir.

Les voyageurs entre Genève-Aéroport, Genève, Morges, Lausanne et Bienne, Soleure sont invités à circuler via Berne, tandis que ceux entre Yverdon-les-Bains et Lausanne via Payerne. Les voyageurs entre Genève-Aéroport, Genève, Morges, Lausanne et Olten, Aarau, Basel SBB, Zürich HB, St. Gallen circulent via Bern. Les voyageurs entre Genève-Aéroport, Genève, Morges, Lausanne et Neuchâtel circulent via Fribourg/Freiburg.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
20260924_TS_CompetitionDay2_230.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: le parcours d'Augustin Mettraux
Un escalier pour monter sur le podium?
In der Schweiz wurde aufgrund des heissen und trockenen Sommers vielerorts bereits im August geerntet.
Présenté par
mondovino_neu.jpg.jpeg
Obligés de vendanger la nuit
La chaleur record force les vignerons suisses aux vendanges précoces
20260923_TS_CompetitionDay1_081.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: à Shanghaï, la relève suisse ne lâche rien
Ces jeunes Suisses qui visent l'or, malgré la pression
Articles les plus lus
    Articles les plus lus