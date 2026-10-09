Un incendie d’origine criminelle dans un conduit de câbles à Eclépens (VD) a provoqué une panne et bloqué les trains entre Cossonay-Penthalaz et Chavornay ce vendredi matin. La ligne sera perturbée jusqu'à dimanche au moins. Une enquête du Ministère public est en cours.

Un sabotage est à l'origine de l’incendie à proximité des voies CFF à Eclépens

Un sabotage est à l'origine de l’incendie à proximité des voies CFF à Eclépens

Pas de trains jusqu'à dimanche

ATS Agence télégraphique suisse et Blick Newsdesk

Un incendie s’est déclaré tôt vendredi matin dans un conduit de câbles près d’Eclépens (VD), provoquant l’interruption du trafic ferroviaire entre Cossonay-Penthalaz et Chavornay. Selon la police cantonale vaudoise, la piste d’un acte volontaire est privilégiée. Le Ministère public a ouvert une instruction pénale.

La circulation des trains reste interrompue entre Lausanne et Yverdon jusqu'à dimanche au moins.

Trois patrouilles de gendarmerie, une patrouille de la brigade canine, des inspecteurs de la police de sûreté, notamment de la cellule incendie, ainsi que la brigade de police scientifique ont été mobilisés, précise la police. «Une équipe technique des CFF s’est également rendue sur place», indique le communiqué.

Les enquêteurs ont libéré les lieux vers 10h. Les travaux de réparation pourront commencer dès que l’évaluation des dommages aura été réalisée, ont indiqué les CFF vendredi à la mi-journée.

Bus de remplacement

Sont concernées les lignes IC5, IC51, R1 et R2. Les CFF vont mettre en place des bus de remplacement entre Eclépens et Chavornay. Des temps d'attente sont à prévoir.

Les voyageurs entre Genève-Aéroport, Genève, Morges, Lausanne et Bienne, Soleure sont invités à circuler via Berne, tandis que ceux entre Yverdon-les-Bains et Lausanne via Payerne. Les voyageurs entre Genève-Aéroport, Genève, Morges, Lausanne et Olten, Aarau, Basel SBB, Zürich HB, St. Gallen circulent via Bern. Les voyageurs entre Genève-Aéroport, Genève, Morges, Lausanne et Neuchâtel circulent via Fribourg/Freiburg.