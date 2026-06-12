Le Conseil fédéral avance sur une liaison ferroviaire directe Suisse-Londres. Une déclaration d'intention avec la SNCF et Eurostar a été signée en mai 2026. Ouverture prévue dans les années 2030.

Le projet de train direct Suisse-Londres franchit une étape

Le projet de train direct Suisse-Londres franchit une étape

ATS Agence télégraphique suisse

Le Conseil fédéral veut aller de l'avant avec le projet de liaison ferroviaire directe entre la Suisse et Londres. Il a chargé vendredi plusieurs offices fédéraux de procéder à des vérifications supplémentaires.

Selon le Conseil fédéral, il existe un «fort potentiel pour les voyages directs en train entre la Suisse et Londres». Actuellement, plus de 50 liaisons aériennes directes sont proposées chaque jour, et autant dans le sens inverse. Le trajet en train est plus compliqué et implique un changement de gare à Paris ou un arrêt à Lille.

Contrôles aux frontières

Plusieurs défis doivent encore être surmontés avant la mise en place d'une telle offre, qui renforcerait considérablement l'attrait de ce voyage. Il convient notamment de déterminer quelles gares suisses seront desservies.

Le Royaume-Uni ne faisant pas partie de l'espace Schengen, des contrôles aux frontières seraient nécessaires tant à l’entrée qu’à la sortie du territoire. Les contrôles à l'entrée devraient avoir lieu sur le sol suisse. Par ailleurs, l'Eurotunnel est soumis à des prescriptions de sécurité renforcées et donc à des contrôles plus stricts. Pour tout cela, des traités internationaux doivent être étendus à la Suisse, prévient le Conseil fédéral.

Ouverture prévue après 2030

L'Office fédéral des transports (OFT) est chargé de piloter le projet, en collaboration avec plusieurs autres offices fédéraux et les CFF. Une déclaration d'intention a été signée en mai 2026 avec la SNCF et sa filiale Eurostar pour la mise en place de cette ligne directe.

Les départements compétents ont été chargés d'approfondir les questions en suspens. Le Conseil fédéral se prononcera sur la marche à suivre d'ici fin 2027. L'ouverture de la ligne pourrait avoir lieu dès les années 2030.