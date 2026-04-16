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Offre estivale
Les CFF proposent des trains directs vers la France et l'Italie

Les CFF annoncent des TGV directs vers Marseille et Aix-en-Provence dès ce jeudi. Des travaux à la Plaine (GE) perturberont toutefois le trafic entre le 27 juillet et le 16 août 2026.
Publié: il y a 8 minutes
Des trains directs relieront des villes en Italie et France.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Pour l'été, les CFF proposent une offre plus directe vers des destinations européennes comme Rimini, Aix-en-Provence ou Marseille, indique jeudi l'entreprise ferroviaire. Les voyageurs devront toutefois s'armer de patience, des travaux sont attendus.

Depuis jeudi et jusqu'au 2 novembre 2026, des TGV directs rejoindront, du jeudi au lundi, les villes françaises d'Avignon, Aix-en-Provence, Marseille. Ils circuleront quotidiennement du 27 juin au 23 août, notent les CFF dans un communiqué.

Toutefois, entre le 27 juillet et le 16 août 2026, en raison de travaux à La Plaine (GE), les TGV partiront et arriveront uniquement jusqu'à/depuis Annemasse, où il faudra changer de train.

Travaux sur la ligne pour l'Italie

Dès la fin mai et jusqu'au début octobre, un train direct reliera Zurich à Rimini en Italie. Comme les années passées, RFI, gestionnaire italien de l’infrastructure, réalisera des travaux sur l’axe du Simplon. «Par conséquent, du 7 juin au 26 juillet 2026, les trains EuroCity entre Genève, Lausanne, Bâle, Berne et Milan ne circuleront pas, ou pas en liaison directe», selon le communiqué.

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Du 26 juin au 27 juillet 2026, les trains RegioExpress entre Iselle di Trasquera et Domodossola seront en outre supprimés. «Des bus de remplacement seront mis à disposition», indiquent les CFF.

Interrogés par Keystone-ATS, les CFF rappellent que les périodes longs week-ends, jours fériés et départs/arrivées de vacances sont les périodes les plus prisées. «Il faut donc réserver à l'avance pour être sûre d'avoir une place et des prix avantageux».

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