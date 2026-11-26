La Confédération veut autoriser la police des transports à utiliser des tasers, mais le projet divise. La consultation, clôturée le 26 novembre 2026, révèle des craintes sur la vidéosurveillance et l'intelligence artificielle.

Police des transports armée de tasers? le plan de Berne passe mal

Police des transports armée de tasers? le plan de Berne passe mal

ATS Agence télégraphique suisse

La possibilité pour la police des transports d'utiliser un taser est partiellement soutenue, selon la consultation qui s'est terminée jeudi. La surveillance vidéo en temps réel et l'utilisation de l'IA suscitent aussi des craintes. La nécessité d'une base légale permanente est soulignée.

Répondant à une demande du Parlement, qui voulait donner davantage de moyens pour lutter contre la violence dans les transports publics, le Conseil fédéral a procédé à des modifications d'ordonnance afin de permettre rapidement l'utilisation de ces pistolets à impulsions électriques par la police des transports.

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Cette dernière est liée à l'utilisation de caméras-piétons qui s'enclencheront afin de documenter la légalité de l'intervention avec un taser. Le projet comprend donc également des modifications relatives à ces caméras mais aussi à la vidéosurveillance en temps réel et à son analyse par l'intelligence artificielle.

Le Centre, l'UDC, les entreprises de transports et les représentants des employés soutiennent l'utilisation des tasers. Au vu de la hausse de la violence envers le personnel et les voyageurs, cette arme offre une option intermédiaire essentielle face aux situations dangereuses, permettant une riposte graduée et proportionnée, note Le Centre.

La Fondation pour la protection des consommateurs alémanique (Stiftung für Konsumentenschutz) s'oppose elle à l'utilisation de telles armes et à l'ensemble des outils envisagés. Elle souligne le danger que les tasers représentent pour les personnes vulnérables et le risque de panique dans des wagons ou sur des quais bondés.

Caméras-piétons

Le PS rejette aussi catégoriquement le projet en l'état. Il demande des alternatives au taser, comme un accompagnement d'agents à deux pour assurer la sécurité. En outre, le pré-enregistrement continu des caméras-piétons filme les passagers situés à proximité, ce qui est disproportionné.

Les caméras-piétons s'enclencheront en effet automatiquement lors de l'utilisation d'un taser. L'appareil conservera en mémoire les 30 secondes précédant son activation afin de restituer le contexte du conflit. La protection des consommateurs dénonce cet intervalle tampon. Des images de personnes innocentes sont stockées à leur insu avant même un incident.

A l'inverse, le Syndicat du personnel des transports (SEV) estime ce délai trop court pour reconstituer la genèse d'un conflit. Il demande une sauvegarde préalable d'au moins deux minutes.

Le personnel roulant et accompagnant aura aussi la possibilité de porter une caméra-piéton. Pour le syndicat, cela doit se faire sur une base volontaire. Et d'insister qu'il s'agit d'un instrument de protection, pas de surveillance du personnel. Le SEV demande aussi des règles uniformes pour toutes les entreprises.

Surveillance en temps réel et IA

Le projet règle également les conditions dans lesquelles la visualisation en temps réel est admissible à bord des véhicules. Cela pourra notamment être le cas pour prévenir des infractions graves ou empêcher qu'elles se poursuivent.

Les entreprises de transports pourront aussi utiliser l'IA pour prévenir des menaces au moyen de modèles de mouvements qui peuvent détecter une éventuelle altercation violente. D'autres analyses automatisées, notamment la reconnaissance faciale, ne sont pas autorisées.

Ces moyens permettent de renforcer la sécurité, saluent Le Centre et l'UDC, tout en soulignant la nécessité de respecter la protection des données. Tant que cette condition est respectée, l'usage de l'IA directement dès la captation d'image devrait être autorisé et de futures applications utiles pas bridées, estime l'Union des transports publics (UTP).

Ces possibilités soulèvent aussi des critiques. La protection des consommateurs et le PS les rejettent, relevant l'atteinte disproportionnée à la sphère privée des voyageurs. La Conférence des directeurs cantonaux des transports (CTP) exige une analyse d'impact relative à la protection des données avant une entrée en vigueur.

Base légale au plus vite

Les modifications sont valables cinq ans. Ensuite, une loi formelle sera nécessaire pour permettre la poursuite de l'utilisation de l'IA, de la surveillance en temps réel et des caméras-piétons. Le recours à une ordonnance pour régler ces questions est critiqué.

Si ces instruments sont compréhensibles d'un point de vue sécuritaire, ils représentent aussi des atteintes importantes à la sphère privée des passagers. Ils ne doivent pas durablement être réglés au niveau des ordonnances, souligne la Conférence des directeurs cantonaux des transports publics. Et d'exhorter le Conseil fédéral à proposer sans délais une base légale formelle.

Les usagers sont des cobayes d'une expérience sans leur consentement, sans possibilité d'une discussion politique plus large ou d'un référendum, dénonce la protection des consommateurs.