A 12 ans, il nous alerte d'une évacuation d'un train CFF

Mardi, un train entre Zurich et Berne a dû être évacué à cause d'un problème technique. A seulement 12 ans, un jeune passager s'est empressé d'alerter Blick pour raconter son expérience.

1/4 Un train des CFF a dû être évacué mardi à Däniken (SO). Photo: Lecteur reporter

Marian Nadler

Cela n'arrive pas tous les jours. A 12 ans, Lenn a appelé Blick pour avertir la rédaction qu'un train des CFF reliant Zurich à Berne avait dû être «évacué» à Däniken (SO). «On nous a annoncé qu'il y avait un problème technique», a annoncé le jeune garçon tout excité au téléphone.

Les employés et techniciens des CFF sont arrivés rapidement et les portes ont été ouvertes. «Les assistants avaient une sorte d'échelle avec eux. Nous et les autres passagers avons dû l'utiliser pour passer d'une porte à l'autre et changer de train», raconte Lenn, en compagnie de sa mère qui a vécu cet épisode avec lui.

Les CFF confirment l'incident

«C'était la première fois que je vivais une telle expérience. C'est très excitant!» Pour finir, sa mère et lui sont arrivés sains et saufs à bon port.

Les CFF nous ont confirmé l'incident. «Un train entre Wöschnau et Däniken (SO) a rencontré un problème technique cet après-midi à 15h30», fait savoir la porte-parole Fabienne Thommen. Le train n'a pas pu repartir et a donc dû être évacué.

Bonne nouvelle pour les pendulaires

«Un train de remplacement a été amené et les gens ont dû monter dans l'autre véhicule. Cela s'est fait en deux étapes», poursuit Fabienne Thommen. En fin d'après-midi, tout le monde a pu reprendre la route. Le véhicule en panne a finalement été remorqué.

«La ligne est à voies multiples, l'incident n'a donc eu qu'un impact minimal sur les autres trafics ferroviaires», ajoute la porte-parole. Une excellente nouvelle pour les pendulaires.

*Nom connu de la rédaction

Note de la rédaction: la mère de Lenn K. a donné son accord pour que ses déclarations, son âge et ses photos soient publiés dans cet article.