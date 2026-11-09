La Suisse n'attire pas que les vacanciers: des bandes criminelles étrangères ciblent nos villas, nos armureries et nos bijouteries. Selon Fedpol, ces réseaux agissent avec toujours plus de professionnalisme, n'hésitent pas à prendre des risques et se montrent de plus en plus violents.

La Suisse est sous la menace des touristes du crime

La Suisse est sous la menace des touristes du crime

En bref Selon un ancien commissaire, la Suisse est attractive pour les touristes criminels en raison de sa richesse et du butin potentiel

Des bandes venues des pays voisins ciblent les armureries, les bijouteries, les bancomats et les voitures

La police souligne l'importance d'une étroite collaboration, car les bandes sont souvent organisées au-delà des frontières

Nicolas Lurati , Martin Meul et Sebastian Babic

Si la Suisse est une destination touristique prisée, certains visiteurs ne viennent pas pour ramener de simples souvenirs. Leur objectif? Voler et cambrioler. C'est ce qu'on appelle le «tourisme criminel». Concrètement, le terme désigne le fait de se rendre délibérément dans un autre pays pour y commettre des délits, avant de repasser la frontière avec son butin.

Markus Melzl, ancien commissaire de la police criminelle bâloise, l'explique à Blick: «La Suisse est particulièrement attractive pour ces délinquants de passage. Nous sommes un pays riche. Lors d'un cambriolage chez nous, les chances de rafler un butin de valeur sont très élevées.»

Peu de craintes face à la justice

A cet appât du gain s'ajoute un sentiment d'impunité: nombre de ces malfaiteurs transfrontaliers ne redoutent guère les conséquences en cas d'arrestation. «Un jour, j'ai demandé à un cambrioleur français pourquoi il ne cambriolait pas chez lui. Il m'a répondu que les maisons y étaient certes jolies, mais que les prisons suisses étaient plus belles.»

Pourtant, pour ceux qui croisent la route de ces «touristes», l'expérience n'a rien d'enviable. Sur les rives du Léman, par exemple, les gangs sèment la terreur dans les luxueuses villas. Entre Genève et Nyon (VD), les cambriolages et les «home-jackings» (vols avec violence au domicile) se multiplient.

Ces actes sont souvent commis par des bandes venues de France voisine. Les trois hommes qui avaient voulu cambrioler une famille de la région de Terre Sainte (VD) en plein jour ont finalement été arrêtés à Paris. «En échange de sommes allant de 500 à plus de 10'000 euros, des mineurs et de jeunes adultes sont impliqués dans des infractions criminelles, souvent organisées et exécutées au-delà des frontières», explique l'Office fédéral de la police (Fedpol) en réponse à une question de Blick. Les affaires impliquant ce tourisme criminel étranger défraient d'ailleurs régulièrement la chronique.

Cambriolages dans des armureries

Les magasins d'armes constituent une cible de choix pour les bandes étrangères, avec une recrudescence marquée de ce type de casses depuis 2025. En juillet dernier, la boutique de Jean-Paul Schild, dans le canton d'Argovie, en a fait les frais. Une nuit, quatre individus ont tenté de vider son commerce. Leur projet a toutefois échoué grâce au solide système d'alarme des lieux. Trois des malfaiteurs, de jeunes Français, ont été interpellés par la suite.

Mais la tendance ne faiblit pas. Au contraire, les équipes françaises ont gagné en force de frappe. Selon Fedpol, elles se montrent aujourd'hui «plus enclines à la violence, plus audacieuses et plus professionnelles». Et elles ont clairement fait de la Suisse leur nouveau terrain de jeu. Là encore, les exécutants sont souvent de jeunes hommes spécialement embauchés pour le coup sur internet. Cette nouvelle méthode opératoire porte un nom: le «Crime as a Service» (le crime en tant que service).

Les cas se répartissent dans tout le pays. A Sion (VS), des auteurs ont récemment fait sauter la porte d'une armurerie. A Soleure, d'autres ont tenté de pénétrer dans un magasin en plein centre historique. Lorsque ces casses aboutissent, il n'est pas rare que les armes volées réapparaissent de l'autre côté de la frontière, aux mains des gangs français lors de règlements de comptes.

Les bijouteries comme cible

Les bijouteries attirent tout autant les convoitises de ces réseaux, qui n'hésitent plus à frapper jusque dans les régions de montagne. En juillet, des criminels ont utilisé une voiture comme bélier pour défoncer la vitrine d'une enseigne à Crans-Montana (VS). Une vaste chasse à l'homme a finalement permis de les coincer. Parmi eux se trouvaient à nouveau deux mineurs français.

Viège (VS) a également été le théâtre de pillages de bijouteries. Dans ce cas, les malfaiteurs venaient d'Italie et ont fini par être arrêtés deux ans après les faits. «Lutter efficacement contre cette criminalité transfrontalière exige avant tout une collaboration étroite et un échange d'informations fluide entre les différentes polices», insiste la police cantonale valaisanne.

Des bancomats pris pour cible

D'autres réseaux préfèrent s'attaquer directement à l'argent liquide en faisant sauter des bancomats. Fin septembre, un distributeur a ainsi été pulvérisé à Thayngen (SH). L'auteur présumé, un ressortissant néerlandais, a été grièvement blessé lors de la déflagration.

Ce phénomène n'est pas nouveau. En 2023, la police cantonale argovienne communiquait sur une série d'attaques entamée trois ans plus tôt, en 2020. Le butin de ces organisations criminelles s'élevait alors à plus de 1,5 million de francs. Ces groupes entretenaient parfois des liens distendus entre eux, sous la forme d'accords ponctuels. Si la plupart des auteurs venaient de Roumanie et de Moldavie, on comptait aussi des individus originaires des Pays-Bas, avec un passé migratoire nord-africain.

Les voitures de luxe dans le viseur des criminels

Les véhicules de valeur attirent aussi l'attention de ces jeunes malfaiteurs étrangers. En juin dernier, Blick enquêtait sur des adolescents venus dérober des voitures en Suisse.

Ici aussi, les auteurs sont généralement très jeunes. Bien souvent, ils sont guidés en direct par téléphone, pendant le vol, par de mystérieux commanditaires restés à l'étranger. Une fois les portières forcées, ils filent à toute vitesse vers la frontière, réussissant bien souvent leur coup.

«Ces vols dégénèrent régulièrement en courses-poursuites extrêmement exigeantes pour nos agents», confie Dominic Zimmerli, 37 ans, chef du service de presse de la police cantonale argovienne. «En matière de prévention, nous ne cessons de répéter aux garagistes et aux concessionnaires de mieux sécuriser leurs clés de voiture.»

Des bandes de cambrioleurs sévissent

Les bandes de cambrioleurs ne sévissent pas seulement au bord du Léman. Le Tessin lutte lui aussi activement contre ce fléau. Sa proximité immédiate avec la frontière facilite grandement la tâche des criminels. «Des groupes organisés arrivent tout particulièrement du nord de l'Italie, d'Europe de l'Est et d'Amérique du Sud», précise la police cantonale tessinoise.

L'année 2025 a d'ailleurs été marquée par une vaste enquête portant sur une série de cambriolages visant des maisons et des appartements de standing. «Ces délits ont pu être attribués à des groupes issus de communautés roms du nord de l'Italie», ajoute la police tessinoise. Les investigations ont conduit à l'identification ou à l'arrestation de 30 personnes, dont quelques mineurs. Au total, plus de 80 vols ont pu leur être imputés, pour un préjudice global estimé à près d'un million de francs.

A l'échelle nationale, la saison actuelle est particulièrement critique. «Dès le passage à l'heure d'hiver, les cambriolages au crépuscule connaissent un véritable pic», avertit Dominic Zimmerli. «De manière générale, nous constatons une hausse des cambriolages en automne et en hiver, et les chiffres grimpent depuis des années.»

Le gros problème, dans ce contexte, est que le dommage matériel n'est souvent pas le seul problème. «Le cambriolage d'un logement est très marquant pour les personnes concernées», explique Dominic Zimmerli. «Une personne inconnue s'est trouvée dans ma cuisine, dans ma salle de bains, dans ma chambre. Le choc émotionnel est immense, et beaucoup de personnes peinent à s'en remettre.» Un traumatisme si profond que certaines victimes font le choix de déménager pour retrouver la paix. A l'image de la famille cambriolée sur les rives du lac Léman, qui a préféré quitter les lieux après sa terrible mésaventure.