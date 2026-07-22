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La série se poursuit en Suisse
Nouveau cambriolage dans une armurerie à Glaris

Un nouveau cambriolage d'armurerie a frappé Glaris dans la nuit de mardi à mercredi. Les voleurs, venus de l'étranger selon fedpol, ont emporté des armes. Depuis janvier 2026, 23 vols similaires ont été recensés en Suisse.
Publié: il y a 17 minutes
Une armurerie a été cambriolée à Glaris dans la nuit de mardi à mercredi (image d'illustration).
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ATS Agence télégraphique suisse

La série de cambriolages d'armureries se poursuit en Suisse. Un commerce en a été victime à Glaris, dans la nuit de mardi à mercredi. Les voleurs y ont emporté un nombre inconnu d'armes. Depuis l'an dernier, le nombre de cas de ce type s'est multiplié.

L'alerte a été donnée un peu avant 03h10, indique la police glaronnaise. A l'arrivée des policiers, les malfrats avaient déjà pris la fuite. Ils avaient pénétré dans le commerce en brisant une vitre. Les recherches immédiates et intensives, auxquelles se sont jointes les polices des cantons voisins, n'ont pas abouti.

Un autre cambriolage quelques jours avant

Le dernier cambriolage de ce genre remonte à la nuit de vendredi à samedi à Malters (LU). Les deux auteurs de ce méfait ont pu être arrêté à Sempach (LU). La semaine dernière, plusieurs autres cas de ce genre ont été signalés en Suisse dont le cambriolage à l'explosif d'une armurerie à Sion jeudi matin. Ses auteurs dont le véhicule était immatriculé en France, ont été arrêtés quelques heures plus tard.

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Il y a dix jours, l'Office fédéral de la police (fedpol) a confié à Keystone-ATS que 23 cambriolages d'armureries avaient été commis en Suisse depuis le début de l'année. Dans tous les cas, leurs auteurs viennent de l'étranger, de France surtout. Selon fedpol, les armes volées y sont utilisées lors de règlements de comptes entre bandes criminelles rivales.

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