Après la mort d’un homme éjecté lundi du grand huit Goliath en Géorgie, Six Flags a temporairement fermé neuf attractions similaires en Amérique du Nord. Le constructeur valdo-valaisan Bolliger & Mabillard enquête.

Après un accident mortel, des grands huit valdo-valaisans à l’arrêt

Après un accident mortel, des grands huit valdo-valaisans à l’arrêt

ATS Agence télégraphique suisse

Le constructeur valdo-valaisan de montagnes russes Bolliger & Mabillard voit plusieurs de ses installations mises hors service aux Etats-Unis et au Canada par l'exploitant de parcs d'attraction Six Flags. Cette décision fait suite à un accident mortel survenu lundi en Géorgie.

Le groupe établi à Monthey (VS) et sis à Aigle (VD) enquête sur les raisons de l'incident. «Nous sommes profondément bouleversés par ce tragique accident,» a indiqué mardi Olivier Bolliger, interrogé par la chaîne américaine ABC News.

Un homme de 42 ans avait perdu la vie lundi après avoir été éjecté de l'installation baptisée «Goliath» au parc Six Flags Over Georgia, à Atlanta. D'autres personnes avaient été blessées.

Plusieurs témoins ont affirmé à la télévision locale 11Alive avoir vu la victime tomber du grand huit Goliath en heurtant à plusieurs reprises le manège. L'un d'eux a raconté que la chute de l'homme avait été enregistrée sur sa photo souvenir prise sur l'attraction, l'un des douze grands huit que compte le parc.

L'exploitant de parcs à thème Six Flags a assuré avoir réagi immédiatement et coopérer pleinement avec les enquêteurs, en se disant «profondément attristé» par l'accident, selon un porte-parole. Le groupe, implanté partout en Amérique du Nord, a indiqué avoir par précaution temporairement fermé neuf attractions similaires dans six de ses parcs.

A plus de 110 km/h

Construite par Bolliger & Mabillard, l'attraction avait été mise en service en 2006. «Goliath» peut atteindre une vitesse de plus de 110 km/h à une soixantaine de mètres de hauteur durant des tours de 3 minutes 30, d'après le site de Six Flags.

Fin septembre, Six Flags a définitivement fermé un grand huit très populaire d'un parc en Californie. Le groupe y fait l'objet de poursuites engagées par des dizaines de visiteurs se disant victimes de lésions cérébrales après avoir emprunté l'attraction.

L'entreprise aiglonne a été fondée en 1988. Elle a construit depuis plus de 130 grands huit, selon la Roller Coaster Database.