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Un homme meurt éjecté d'un manège
Après un accident mortel, des grands huit valdo-valaisans à l’arrêt

Après la mort d’un homme éjecté lundi du grand huit Goliath en Géorgie, Six Flags a temporairement fermé neuf attractions similaires en Amérique du Nord. Le constructeur valdo-valaisan Bolliger & Mabillard enquête.
Publié: il y a 12 minutes
Un homme a perdu la vie après avoir été éjecté d'un manège.
Photo: AP Photo/Emilie Megnien
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ATS Agence télégraphique suisse

Le constructeur valdo-valaisan de montagnes russes Bolliger & Mabillard voit plusieurs de ses installations mises hors service aux Etats-Unis et au Canada par l'exploitant de parcs d'attraction Six Flags. Cette décision fait suite à un accident mortel survenu lundi en Géorgie.

Le groupe établi à Monthey (VS) et sis à Aigle (VD) enquête sur les raisons de l'incident. «Nous sommes profondément bouleversés par ce tragique accident,» a indiqué mardi Olivier Bolliger, interrogé par la chaîne américaine ABC News.

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Un homme de 42 ans avait perdu la vie lundi après avoir été éjecté de l'installation baptisée «Goliath» au parc Six Flags Over Georgia, à Atlanta. D'autres personnes avaient été blessées.

Plusieurs témoins ont affirmé à la télévision locale 11Alive avoir vu la victime tomber du grand huit Goliath en heurtant à plusieurs reprises le manège. L'un d'eux a raconté que la chute de l'homme avait été enregistrée sur sa photo souvenir prise sur l'attraction, l'un des douze grands huit que compte le parc.

L'exploitant de parcs à thème Six Flags a assuré avoir réagi immédiatement et coopérer pleinement avec les enquêteurs, en se disant «profondément attristé» par l'accident, selon un porte-parole. Le groupe, implanté partout en Amérique du Nord, a indiqué avoir par précaution temporairement fermé neuf attractions similaires dans six de ses parcs.

A plus de 110 km/h

Construite par Bolliger & Mabillard, l'attraction avait été mise en service en 2006. «Goliath» peut atteindre une vitesse de plus de 110 km/h à une soixantaine de mètres de hauteur durant des tours de 3 minutes 30, d'après le site de Six Flags.

Fin septembre, Six Flags a définitivement fermé un grand huit très populaire d'un parc en Californie. Le groupe y fait l'objet de poursuites engagées par des dizaines de visiteurs se disant victimes de lésions cérébrales après avoir emprunté l'attraction.

L'entreprise aiglonne a été fondée en 1988. Elle a construit depuis plus de 130 grands huit, selon la Roller Coaster Database.

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