Carcasses d’avions, hangars vides et béton à perte de vue: l’ancien aéroport d’Athènes doit laisser place à «The Ellinikon», un vaste quartier urbain dont le chantier doit accélérer dès 2027.

Des avions rouillés aux tours de luxe: Athènes ressuscite son aéroport fantôme

Des avions rouillés aux tours de luxe: Athènes ressuscite son aéroport fantôme

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Un vaste projet doit transformer l'aéroport abandonné d'Athènes en une ville moderne.

Le projet doit créer 10'000 emplois lors de la première phase.

En Suisse aussi, des «lieux abandonnés» connus connaissent une nouvelle vie.

Bernadette Hogg

L'ancien aéroport d'Athènes tombe en ruine depuis un quart de siècle, mais il pourrait bientôt renaître sous une tout autre forme. Au sud de la ville, ce désert de béton, où dorment encore des carcasses d'avions rouillées, a des allures de décor fantôme. Tout est pourtant sur le point de changer: le gigantesque projet qui doit transformer ce terrain de la Riviera athénienne en une ville entièrement nouvelle avance à grands pas, rapporte le site d'information allemand T-Online.

L'aéroport d'Hellinikon a fonctionné jusqu'en 2001. Remplacé par le nouvel aéroport Eleftherios-Venizélos, il s'est ensuite considérablement dégradé. Le projet «The Ellinikon» doit désormais y faire naître des quartiers résidentiels modernes, des bureaux, des hôtels, des rues commerçantes et de vastes parcs.

Un projet de plusieurs milliards par étapes

Selon ses promoteurs, il s'agit du «projet de renouvellement urbain le plus ambitieux d'Europe». Il doit créer 10'000 emplois. Depuis le premier coup de pioche, en juillet 2020, un foyer pour personnes handicapées, un parc et des installations sportives ont déjà vu le jour. Les curieux devront toutefois patienter encore un peu avant de découvrir les principales attractions de ce site de 620 hectares.

Le chantier prendra véritablement son essor à partir de 2027. La majeure partie des logements, un centre commercial et un centre de santé devraient être livrés d'ici à fin 2028. L'histoire du lieu restera visible: un hangar sera transformé en espace de loisirs, l'ancien terminal accueillera des événements et un château d'eau sera conservé comme emblème.

En Suisse, des «lost places» en quête d'avenir

La Grèce n'est pas seule à chercher une seconde vie pour ses lieux abandonnés, les «lost places», comme on les appelle. En Suisse aussi, ces friches font régulièrement débat. L'un des exemples les plus connus est la station-service fantôme qui domine le lac de Walenstadt, à Obstalden (GL). Depuis plus de vingt ans, cette imposante construction en béton passe pour une verrue dans le paysage. L'enseigne zurichoise Ayverdi's vient de relancer le débat. Son projet prévoit de conserver la station-service et d'y adjoindre un restaurant de kebabs, un restaurant gastronomique, des chambres d'hôtel aux étages supérieurs et une piscine sur le toit.

Autre point noir: l'ancien hôtel Fürigen, autrefois prestigieux, qui surplombe le lac des Quatre-Cantons. Pendant seize ans, ce vestige de la Belle Epoque a dépéri, transformé en hôtel fantôme. Tellco Immobilien AG veut désormais le convertir en quartier résidentiel, avec 60 à 90 logements, un restaurant panoramique, des espaces verts et une place publique. Des bâtiments historiques, seules la station supérieure du funiculaire et une ancienne ferme devraient être préservées