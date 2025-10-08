Voici les finalistes des futurs billets de banque suisses

La Banque nationale suisse (BNS) progresse avec sa nouvelle série de billets. Six des douze projets ont été sélectionnés pour la deuxième phase de sélection. Voici les finalistes, choisissez votre préféré!

Nicola Imfeld

La Suisse aura bientôt de nouveaux billets de banque! Jusqu'au 31 juillet, douze créateurs ont envoyé leurs projets sur le thème «La Suisse et ses hauteurs». Les douze créations ont été publiées par la Banque nationale suisse (BNS) cet été. Un institut de sondage a ensuite mené une enquête jusqu'au 7 septembre. En parallèle, un comité consultatif composé d'experts externes a évalué leurs propositions.

Les six meilleurs projets ont été sélectionnés et passent à la deuxième étape du concours, à laquelle plus de 100'000 Suisses ont participé. Le gagnant devrait être annoncé début 2026. Les nouveaux billets de banque ne devraient pas être mis en circulation avant 2030. Voici à quoi ressemblent les six projets restants, choisissez votre préféré!

Concept B: La Suisse et ses hauteurs

Ce concept associe l'emplacement, la lumière et la vie en une représentation visuelle de la diversité suisse: la topographie est mise en valeur par des lignes continues et des caractéristiques régionales, tandis que la lumière est représentée par des rythmes annuels et quotidiens dans la mise en page et les couleurs.

Selon les concepteurs, chaque note aborde un thème spécifique allant de l'eau et de la connectivité, à la recherche et la vision. Cela, en s'inspirant des traditions, du patrimoine de l'UNESCO et des tendances futures. Il en résulte un portrait complexe du pays, dans lequel se mêlent nature, culture et temps.

Concept G: Innovation et Tradition

Le concept allie une innovation marquante pour chaque altitude suisse au recto et une tradition typique au verso. De la découverte de l'ADN en plaine au Velcro dans le Jura, en passant par la recherche sur les avalanches en montagne, un panorama du progrès scientifique et du patrimoine culturel se dessine.

Des éléments de design cohérents, comme la ligne d'horizon, les paires de couleurs et les symboles combinés, assurent la cohésion visuelle de la série.

Concept H: La roche et le paysage comme devise

Ce concept associe la pierre, symbole d'origine géographique et de stabilité économique, à des paysages abstraits des altitudes. Les faces avant représentent des portraits de pierre hyperréalistes avec une signification économique, tandis que les versos représentent des lieux à la topographie réduite, véritables espaces de résonance.

Des éléments de sécurité uniformes et la juxtaposition dialogique entre proximité microscopique et étendue macroscopique créent une image globale cohérente et identitaire.

Concept J: Dialogue – Perspectives multiformes sur des espaces de vie complexes

La série représente des plantes indigènes de toutes altitudes, à l'échelle 1/2, tandis que le revers met en lumière les réalisations de la civilisation en dialogue avec la nature.

Des éléments de sécurité tels que des insectes dans le registre transparent, des animaux préhistoriques dans le filigrane et des strates géologiques dans la bande de sécurité renforcent le lien avec le pays. Il en résulte un panorama cohérent mettant en valeur la biodiversité, la culture et la technologie comme éléments interconnectés de l'identité suisse.

Concept K: Genius Loci

La série met en scène la Suisse à travers deux axes principaux: les paysages – expression d’«humilité» face à la nature au recto – et les représentations symboliques du lien entre l’humanité et la nature – symbolisées par la «solidarité» – au verso.

Les compositions de plus de 4000 images soumises capturent l’atmosphère des hautes altitudes, tandis que des éléments de sécurité et de design (tels que l’eau et les reliefs montagneux, les symboles géométriques et les nuances de la lumière alpine) créent une cohésion visuelle. Il en résulte un portrait aux multiples facettes qui fait vivre non seulement les lieux, mais aussi l’esprit de la Suisse.

Concept L: La Suisse comme écosystème

Cette dernière série associe la représentation des hautes altitudes suisses au thème principal de l'écosystème, qui illustre la vie et l'environnement en interaction dynamique. Le recto met en valeur chaque altitude avec un panorama, un symbole, un animal, un zoom détaillé et des entrelacs graphiques.

Le verso complète les données cartographiques, formant un atlas miniature de la Suisse. Des éléments de sécurité intégrés et des fonctions pratiques, comme une échelle de mesure, font de ces billets un moyen d'échange, un support d'information et un outil tout-en-un.