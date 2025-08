1/4 Les billets de banque actuels doivent être remplacés par une nouvelle série. Photo: KEYSTONE

Claude Cueni

Les billets de banque sont bien plus que de simples moyens de paiement, ils symbolisent toute une identité nationale. Leur conception en dit souvent plus sur un pays qu'on ne le pense au premier coup d'œil. Les personnalités et les symboles représentés sont comme des selfies nationaux, des cartes de visite d'un Etat.

Les billets de banque ne sont jamais neutres. Aujourd'hui, pour choisir qui représenter sur les nouveaux billets, chaque proposition est controversée, comme si elle ignorait ou désavantageait quelqu'un. Tenir compte de toutes les demandes de portraits sur les nouveaux billets serait impossible. Et puis, qui ornerait le billet de 20 francs? Et qui celui de 1000 francs? La valeur d'un billet pourrait-elle insulter la personne sur le portrait? Pour éviter ces polémiques, dans le monde entier, de plus en plus de banques centrales renoncent à représenter des êtres humains et choisissent à la place des animaux, des plantes ou des symboles abstraits.

Le design prime sur l'Histoire

La Suisse a choisi de suivre cette tendance mondiale. Dans la huitième série de billets de banque de 1995, des personnalités historiques comme Jacob Burckhardt, Sophie Taeuber-Arp, Charles Ferdinand Ramuz ou Le Corbusier étaient encore représentées.

Mais à partir de la neuvième série de 2016, plus question de thématiser le passé. Les portraits ont été remplacés par des thèmes universels comme le temps, la lumière, l'eau et la communication, représentés par différents éléments symboliques.

Pour la dixième série de billets de banque prévue, la Banque nationale suisse (BNS) reste fidèle à ces nouvelles directives. Le thème est «La Suisse et ses altitudes». La série doit représenter les différentes hauteurs de la Suisse, du Jura aux Alpes en passant par le Plateau.

La BNS a lancé un concours à l'automne 2024. Jusqu'à la mi-décembre 2024, plus de 300 artistes ont déposé leur candidature. Douze d'entre eux ont été chargés d'élaborer les esquisses, la date limite de dépôt étant fixée au jeudi 31 juillet 2025. Les résultats, très attendus, sont désormais disponibles et seront présentés au public dans les semaines à venir.

La population pourra se prononcer

Qui décidera de l'esquisse gagnante de la dixième série de billets de banque? La Banque nationale se fie à un comité consultatif issu des domaines de l'art, du design et du développement. Mais l'avis de la population suisse compte aussi. Grâce à un sondage en ligne, chacun pourra voter pour son favori.

De nouvelles séries de billets de banque sont émises tous les 15 ans environ. Passé ce délai, les billets sont considérés comme périmés et n'ont de valeur que pour les collectionneurs. Pour la BNS, c'est l'occasion de mettre à jour sa protection contre la contrefaçon, car l'industrie criminelle ne cesse de se renouveler.

Avec leurs 15 éléments de sécurité, les billets de banque suisses sont des leaders mondiaux considérés comme les plus infalsifiables du monde. Les fenêtres transparentes, le microtexte, l'impression en couleurs changeantes, les caractéristiques UV et infrarouges, l'estampage tactile pour les malvoyants et les bandes de sécurité à effet de mouvement sont un défi trop technique pour les personnes mal intentionnées. C'est pourquoi les billets de banque suisses sont rarement contrefaits et distingués au niveau international.

Parés pour tous les climats

Outre le design et la sécurité, il existe un autre critère pour les nouveaux billets: les conditions climatiques dans la zone d'utilisation. Au Canada, les billets en polymère sont en circulation depuis 2011 avec une protection contre la glace. Ils résistent à des températures de -40 à +40 °C. Au Nigeria, pays chaud et humide, les billets de petite valeur en coton, sensibles aux bactéries et aux moisissures, ont dû être remplacés par des billets en polymère.

La dixième série de billets de banque suisses doit répondre à toutes ces exigences. Nous saurons en août, au plus tard en septembre, comment les finalistes se sont acquittés de cette tâche.

Claude Cueni est écrivain et vit à Bâle. Dans son best-seller international «Das Grosse Spiel» (Heyne), il décrit la vie aventureuse de John Law of Lauriston, génie de la finance, joueur et duelliste qui a inventé l'argent en papier et posé ainsi les bases de notre système financier actuel.