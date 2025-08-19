La Suisse va se doter de nouveaux billets de banque. Douze designers avaient jusqu'au 31 juillet pour soumettre leurs projets sur le thème «La Suisse, tout en relief». Mercredi matin, les 12 projets ont été publiés par la Banque nationale suisse (BNS). Un institut de sondage mène une enquête à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 7 septembre. Parallèlement, un comité consultatif composé d'experts externes évaluera les propositions.
Gagnant élu en 2026
Selon la BNS, les six meilleurs projets passeront ensuite à la deuxième étape du concours. Le gagnant sera désigné début 2026. Les nouveaux billets de banque devraient être mis en circulation au plus tôt au début des années 2030.
La Banque nationale avait lancé le concours pour la nouvelle série de billets de banque en octobre dernier. Le thème est «La Suisse, tout en relief». Selon le communiqué, ce thème a été décliné de manière variée et artistique.