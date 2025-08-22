Des irrégularités dans les paris sportifs chez Swisslos font l'objet d'enquêtes à Bâle. L'anonymat des transactions aurait pu être utilisé pour blanchir de l'argent. Une quinzaine de points de vente seraient concernés.

Enquête sur des irrégularités lors de paris sportifs chez Swisslos

L'anonymat des vainqueurs aurait été exploité par Swisslos pour blanchir de l'argent. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Le ministère public de Bâle-Ville mène plusieurs enquêtes sur des irrégularités dans les paris sportifs chez Swisslos. Il soupçonne des activités de blanchiment d'argent.

Des fonds d'origine criminelle pourraient avoir été utilisés pour parier dans les points de vente Swisslos, par exemple dans des kiosques ou des bars, selon l'Autorité intercantonale de surveillance des jeux d'argent (Gespa).

«Nous n'excluons pas que l'anonymat des paris sportifs dans les points de vente ait été ou soit utilisé à des fins de blanchiment d'argent», a indiqué vendredi Manuel Richard, directeur de la Gespa. Il confirmait à l'agence de presse Keystone-ATS une information de la radio-TV alémanique SRF.

L'anonymat des vainqueurs exploités?

Contrairement à l'offre en ligne par exemple de Sporttip, aucune pièce d'identité n'est requise dans les points de vente. Les gains jusqu'à 1000 francs sont versés de manière anonyme. Cet anonymat aurait été apparemment exploité, notamment à Bâle.

Le ministère public de Bâle-Ville a ouvert plusieurs enquêtes. Il n'a toutefois pas souhaité préciser le nombre de procédures pénales en cours. Selon Roger Fasnacht, directeur de Swisslos, l'équivalent de la Loterie romande en Suisse alémanique et au Tessin, «une quinzaine de points de vente» seraient concernés. Les exploitants de ces lieux ont agi de manière déloyale, selon Roger Fasnacht. Ces points de vente ont été fermés.