DE
FR

Plus de 2000 francs par mois
Une rente de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Une personne a gagné une rente mensuelle de 2222 francs pendant cinq ans grâce au jeu Eurodreams, après avoir coché les six bons numéros. Le gros lot, une rente de 22'222 francs sur 30 ans, n’a pas été remporté cette fois.
Publié: il y a 26 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 5 minutes
Partager
Écouter
Une personne remporte 2222 francs par mois pendant cinq ans grâce à Eurodreams, en trouvant six bons numéros.
Photo: SALVATORE DI NOLFI
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Une personne a décroché une rente mensuelle de 2222 francs durant cinq ans grâce à l'Eurodreams lundi soir. Elle a coché les six bons numéros 10, 11, 15, 20, 27 et 38, a annoncé la Loterie romande.

Le pactole a été remporté dans l'un des huit pays européens proposant ce jeu. En Suisse, Eurodreams est exploité par la Loterie romande et par Swisslos côté alémanique.

Le gros lot est une rente mensuelle de 22'222 francs durant 30 ans. Mais il faut pour cela trouver les 6 bons numéros ainsi qu'un numéro spécial appelé «dream». Le tirage du jeu est effectué les lundis et jeudis soir.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Du vin rouge frais pour l'apéritif d'été?
Présenté par
Du vin rouge frais pour l'apéritif d'été?
Les meilleures alternatives au vin blanc
Du vin rouge frais pour l'apéritif d'été?
Des bénévoles comme Sabine font du tournoi une fête pour les fans
Présenté par
Des bénévoles comme Sabine font du tournoi une fête pour les fans
UEFA Women’s EURO 2025
Des bénévoles comme Sabine font du tournoi une fête pour les fans
Le parcours semé d’embuches de Gabriela Petrovic vers le métier de ses rêves
Présenté par
Le parcours semé d’embuches de Gabriela Petrovic vers le métier de ses rêves
Des soins à la formation
Le parcours semé d’embuches de Gabriela Petrovic vers le métier de ses rêves
Trois tours pour les familles à découvrir cet été
Présenté par
Trois tours pour les familles à découvrir cet été
La Suisse romande à la carte
Trois tours pour les familles à découvrir cet été
Qu’est-ce qui fait la magie de votre colocation, votre quartier et votre association?
Présenté par
Qu’est-ce qui fait la magie de votre colocation, votre quartier et votre association?
Nos bières pour votre communauté
Qu’est-ce qui fait la magie de votre colocation, votre quartier et votre association?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la