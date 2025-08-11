Dernière mise à jour: il y a 5 minutes

Publié: il y a 26 minutes

Une personne a gagné une rente mensuelle de 2222 francs pendant cinq ans grâce au jeu Eurodreams, après avoir coché les six bons numéros. Le gros lot, une rente de 22'222 francs sur 30 ans, n’a pas été remporté cette fois.

Une rente de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Une rente de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Plus de 2000 francs par mois

Une personne remporte 2222 francs par mois pendant cinq ans grâce à Eurodreams, en trouvant six bons numéros. Photo: SALVATORE DI NOLFI

ATS Agence télégraphique suisse

Une personne a décroché une rente mensuelle de 2222 francs durant cinq ans grâce à l'Eurodreams lundi soir. Elle a coché les six bons numéros 10, 11, 15, 20, 27 et 38, a annoncé la Loterie romande.

Le pactole a été remporté dans l'un des huit pays européens proposant ce jeu. En Suisse, Eurodreams est exploité par la Loterie romande et par Swisslos côté alémanique.

Le gros lot est une rente mensuelle de 22'222 francs durant 30 ans. Mais il faut pour cela trouver les 6 bons numéros ainsi qu'un numéro spécial appelé «dream». Le tirage du jeu est effectué les lundis et jeudis soir.