A quelques jours du Black Friday, les rabais fleurissent dans les commerces suisses. Mais derrière ces promotions alléchantes, les bonnes affaires ne sont pas toujours au rendez-vous. Deux experts alertent sur les dessous de cette frénésie commerciale.

En bref Le Black Friday 2025 aurait généré 703 millions de francs de chiffre d'affaires en Suisse, mais près d'un tiers des consommateurs interrogés ont jugé les offres décevantes.

Les rabais affichés ne sont pas toujours de bonnes affaires. Certains produits peuvent être vendus moins cher à d'autres périodes de l'année ou chez des concurrents.

Comptes à rebours, offres limitées et prix barrés: les commerçants utilisent différentes stratégies marketing pour inciter les consommateurs à acheter davantage.

Solène Monney Journaliste Blick

Rabais alléchants, comptes à rebours et offres limitées: dans quelques jours, la frénésie du Black Friday sera de retour. Venue tout droit des Etats-Unis, cette tradition commerciale s'est imposée en Suisse depuis près de dix ans. Un rendez-vous devenu incontournable pour de nombreux consommateurs.

Pourtant, l'engouement semble s'essouffler. Alors que le Black Friday 2025 aurait généré quelque 703 millions de francs de chiffre d'affaires en Suisse, selon une étude du Gottlieb Duttweiler Institute (GDI) publiée en novembre 2026, les consommateurs se montrent de plus en plus critiques. Près d'un tiers des personnes interrogées ont jugé les offres décevantes, contre seulement 10% qui les ont trouvées attractives, révèle l'institut.

Une déception qui pourrait s'expliquer par «des attentes de réductions plus importantes que celles réellement proposées», précise Gianluca Scheidegger, chercheur et auteur de l'étude. Alors, ces promotions permettent-elles vraiment de faire des économies ou nous poussent-elles surtout à consommer davantage?

Des rabais trompeurs?

Des réductions de 30%, 50%, voire davantage. Mais derrière les pourcentages affichés, les bonnes affaires ne sont pas toujours au rendez-vous. Alors, gare aux apparences.

«Dans certains cas, les prix ne sont pas plus bas, voire sont plus élevés lors du Black Friday que durant le reste de l'année. Dans d'autres, les réductions sont moindres que pendant d'autres campagnes d'action», met en garde Sevan Pearson, responsable Economie à la Fédération romande des consommateurs (FRC).

Une enquête menée par l'Association des consommateurs de la Suisse italienne lors du Black Friday 2025 illustre ce phénomène. En comparant les prix affichés pendant les promotions avec ceux pratiqués un mois plus tard, l'association a constaté que certains produits étaient toujours vendus au même prix, mais sans réduction affichée. D'autres coûtaient même moins cher fin décembre. A l'inverse, certaines offres étaient bel et bien plus avantageuses pendant le Black Friday.

Autrement dit, un rabais affiché ne garantit pas une bonne affaire. La FRC rappelle d'ailleurs qu'un produit soldé peut rester plus cher que chez un concurrent, voire être proposé à un prix encore plus bas lors d'autres campagnes promotionnelles. «Il faut redoubler de prudence durant le Black Friday, car ce qui peut sembler être de bonnes affaires n'en est pas forcément», avertit Sevan Pearson.

Un jeu psychologique bien rôdé

Et justement, les entreprises font appel à différentes stratégies pour pousser les consommateurs à l'achat et créer un sentiment d'urgence. «Une réduction peut devenir une justification pour acheter quelque chose, poussant les consommateurs à se concentrer de manière irrationnelle sur ce qu'ils économisent plutôt que sur ce qu'ils dépensent», explique Gianluca Scheidegger.

Comment reconnaître une vraie bonne affaire? Faut-il pour autant renoncer au Black Friday? Pas nécessairement. Les deux experts s'accordent sur un point: les consommateurs peuvent réaliser de véritables économies, à condition de ne pas se laisser séduire uniquement par le pourcentage de réduction affiché. La FRC recommande avant tout d'anticiper ses achats, de comparer les prix entre différentes enseignes et de se demander si le produit répond à un réel besoin. Des plateformes comme Toppreise.ch permettent notamment de comparer les offres de plusieurs commerçants. Gianluca Scheidegger conseille, lui aussi, de préparer une liste d'achats à l'avance. Contrairement aux promotions imprévues, le Black Friday revient chaque année à une date connue. Une occasion de planifier ses dépenses plutôt que de céder à l'urgence. Faut-il pour autant renoncer au Black Friday? Pas nécessairement. Les deux experts s'accordent sur un point: les consommateurs peuvent réaliser de véritables économies, à condition de ne pas se laisser séduire uniquement par le pourcentage de réduction affiché. La FRC recommande avant tout d'anticiper ses achats, de comparer les prix entre différentes enseignes et de se demander si le produit répond à un réel besoin. Des plateformes comme Toppreise.ch permettent notamment de comparer les offres de plusieurs commerçants. Gianluca Scheidegger conseille, lui aussi, de préparer une liste d'achats à l'avance. Contrairement aux promotions imprévues, le Black Friday revient chaque année à une date connue. Une occasion de planifier ses dépenses plutôt que de céder à l'urgence. Plus

Les prix barrés servent de point de comparaison et peuvent donner l'impression qu'une promotion est particulièrement avantageuse. Quant aux comptes à rebours et aux offres limitées dans le temps, ils encouragent des décisions rapides, parfois au détriment d'une comparaison attentive chez la concurrence.

Ces stratégies ne sont pas sans conséquence. Selon les estimations du GDI, environ 28% des dépenses du Black Friday 2025 étaient des achats supplémentaires, soit l'équivalent d'environ 196 millions de francs suisses. Attention toutefois à ne pas confondre achats supplémentaires et dépenses inutiles: les consommateurs peuvent aussi profiter des rabais pour acquérir des produits dont ils ont réellement besoin.

Même les commerçants pourraient y perdre

Et si le Black Friday n'était finalement pas une si bonne affaire pour les commerçants eux-mêmes? C'est l'un des constats surprenants de l'étude du GDI. Selon les déclarations des consommateurs interrogés, plus de 70% de la valeur des achats effectués pendant le Black Friday correspondrait à des produits qu'ils auraient achetés de toute façon, même sans réduction.

Résultat: si les promotions de 2025 auraient généré environ 196 millions de francs de chiffre d'affaires supplémentaire, les commerçants auraient parallèlement renoncé à quelque 291 millions de francs de recettes en accordant des rabais sur des achats qui auraient eu lieu malgré tout.

Mais alors, pourquoi les commerçants continuent-ils à participer à cette offre? «Renoncer au Black Friday comporte le risque de perdre des clients au profit de la concurrence», explique le chercheur. Un cercle vicieux dont il semble difficile de sortir.

Et le risque est double: sacrifier une partie de ses recettes sans même parvenir à satisfaire les consommateurs. «Si les commerçants renoncent à une partie de leurs recettes alors que les consommateurs restent déçus, le Black Friday risque de devenir une situation où tout le monde est perdant», résume Gianluca Scheidegger.