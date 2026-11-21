Que se passe-t-il lorsque la boutique en ligne encaisse l'argent, mais ne livre jamais le produit? Ces dernières semaines, les signalements concernant des faux sites se multiplient. Voici ce à quoi il faut faire attention lors de vos achats en ligne.

En bref Les faux sites et les pièges du dropshipping se multiplient en ligne

Les paiements sur facture et par carte protègent mieux que Twint

Les cartes de débit sont adaptées au quotidien; les cartes de crédit plutôt aux voyages

Dorothea Vollenweider

En espèces, par carte ou avec Twint: la manière dont nous réglons nos achats en ligne fait toute la différence. Elle détermine notamment la rapidité avec laquelle l'argent est débité de notre compte et le niveau de protection dont nous bénéficions en cas de fraude.

D'innombrables sites malveillants proposent en effet des produits de qualité médiocre ou ne livrent pas la marchandise. A l'approche du Black Friday et des achats de Noël, la plus grande prudence est donc de mise sur Internet. En choisissant le bon moyen de paiement, il est possible de mieux se protéger.

Des faux sites aux noms connus

«Ces derniers mois, la propagation des faux sites semble avoir repris», déclare André Bähler, de la Stiftung für Konsumentenschutz. Les boutiques de dropshipping, qui se font passer pour des entreprises suisses avant de livrer des produits bon marché provenant de Chine, représentent également un problème. Les retours constituent le principal sujet d'inquiétude, car leurs coûts dépassent souvent de plusieurs fois la valeur de la marchandise. «Nous recevons plusieurs signalements par semaine concernant ces boutiques», confirme André Bähler.

En ce moment, des escrocs exploitent régulièrement des boutiques qui copient le nom de véritables entreprises. «Il existe apparemment tout un réseau de faux sites, explique l'expert. Leur qualité est variable. Certains sont très proches des boutiques originales qu'ils imitent, tandis que d'autres ne leur ressemblent que vaguement.»

La fondation pour la protection des consommateurs recommande de commander sur facture pour les achats en ligne. «Si ce n'est pas possible, il faut utiliser une carte de crédit ou de débit», indique André Bähler. L'avantage avec les cartes Visa ou Mastercard, c'est qu'il est possible de contester les prélèvements ou paiements non autorisés pour des marchandises non livrées. Cela doit être signalé dans un délai de 30 jours au moyen d'un formulaire de contestation de la banque. «Il faut absolument éviter les paiements anticipés par virement bancaire», ajoute l'expert. Il existe un risque de ne jamais recevoir la marchandise ou qu'elle ne corresponde pas à ce qui a été commandé.

Prudence avec Twint

Selon la Stiftung für Konsumentenschutz, la prudence est également de mise lors des achats en ligne avec Twint. «Avec les paiements Twint, les remboursements ne sont possibles que dans des cas exceptionnels: l'argent est généralement perdu», explique le spécialiste.

A la demande de Blick, Twint affirme cependant que son service est sûr. «Les transactions Twint peuvent également être contestées: ce processus fonctionne très bien, explique le porte-parole Ettore Trento. En cas de contestation, le commerçant doit prouver que le service a été fourni ou que la marchandise a été livrée; dans le cas contraire, le montant est remboursé à la clientèle.»

Il est important pour les utilisateurs de faire la distinction entre les transactions auprès de commerçants professionnels vérifiés et les transactions effectuées avec des particuliers. Ettore Trento souligne que la prudence est toujours de mise sur les plateformes en ligne, comme les portails de petites annonces tels que Ricardo. «Les fonctions ‹Envoyer› et ‹Recevoir› de l'argent sont prévues pour les virements à des proches», explique Ettore Trento. Il ne faut envoyer de l'argent qu'à des bénéficiaires que l'on connaît ou dont on peut évaluer la fiabilité.

«Les montants destinés à des particuliers ne doivent jamais être virés au moyen d'un code QR ou d'un code de paiement», met en garde le porte-parole de Twint. Ces possibilités de paiement sont proposées exclusivement par des boutiques et des commerçants professionnels.

Quand est-il judicieux d'utiliser une carte de débit?

La différence essentielle avec la carte de crédit est que le compte bancaire est immédiatement débité lors de paiements au moyen d'une carte de débit. Elle convient surtout aux dépenses quotidiennes. Avec une carte de débit, il est facile de garder une vue d'ensemble de ses achats et cela évite une mauvaise surprise à la fin du mois.

Les différences entre les cartes de débit et de crédit concernent principalement les frais: avec une carte de débit, la clientèle bancaire paie généralement une cotisation annuelle comprise entre 40 et 50 francs. De nombreuses cartes de crédit n'ont pas de cotisation annuelle. En revanche, la carte de débit est moins chère que la carte de crédit pour les retraits d'argent aux distributeurs.

Quand la carte de crédit convient-elle le mieux?

Dans les agences de location de voitures et les hôtels notamment, les personnes qui consomment se heurtent régulièrement à un refus lorsqu'elles utilisent une carte de débit. Les cartes de crédit sont toujours davantage acceptées que les cartes de débit, en particulier à l'étranger. Une carte de crédit est donc avantageuse pour les voyages. Elle convient également bien aux achats en ligne, car elle offre une protection à la clientèle.

Pour quels achats Twint est-il adapté?

Twint convient bien aux paiements rapides, par exemple pour les achats quotidiens chez les détaillants. Twint est également le moyen de paiement idéal dans les magasins à la ferme, sur les marchés hebdomadaires et auprès des food trucks. Il est en outre particulièrement adapté pour envoyer de l'argent à des proches.