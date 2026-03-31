D'épaisses flammes sont actuellement visibles au-dessus de Biberist (SO). L'incendie d'une usine de recyclage en est la cause.

Un incendie est en cours dans une usine recyclage de batteries à Biberbist (SO)

Un incendie est en cours dans une usine recyclage de batteries à Biberbist (SO)

Angela Rosser

Des lecteurs ont signalé, mardi-après midi, à Blick un incendie à Biberist, dans le canton de Soleure. Le feu se serait déclaré sur le site de Librec AG, une entreprise spécialisée dans le recyclage de batteries. Contactée, la police cantonale soleuroise confirme l’intervention.

«L’alerte est parvenue peu avant 13 heures», précise le service de communication, qui indique également que le bâtiment a été évacué. Aucune information supplémentaire n’a pour l’heure été communiquée. Un lecteur de Blick témoigne: «La situation empire, il y a des détonations et une fumée très dense.»

Alerte diffusée

Une alerte a également été diffusée via l’application Alertswiss, en raison de l’incendie et du dégagement de fumée. Les autorités recommandent de garder fenêtres et portes fermées, d’éteindre les systèmes de ventilation et de climatisation, d’éviter le secteur concerné et de suivre strictement les consignes des services d’urgence.

L’installation touchée à Biberist est la toute première usine de recyclage de batteries de voitures électriques à avoir ouvert ses portes en Suisse.