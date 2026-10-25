DE
FR

Face à la pénurie de carburant
La Suisse envisage de limiter les autoroutes à 80 km/h

Face aux tensions sur l’approvisionnement en carburant, la Confédération étudie une mesure radicale: limiter la vitesse à 80 km/h sur les autoroutes en cas de grave pénurie. Aucune décision n’a encore été prise.
Publié: il y a 40 minutes
Les autoroutes suisses seront-elles limitées à 80km/h?
Photo: Keystone
20398918 AuthorPlaceholder.png
Sven Altermatt

Une mesure qui va diviser. Selon la «Schweiz am Wochenende», l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) a soumis cet automne, au sein de l’administration fédérale, un projet visant à abaisser la vitesse maximale à 80 km/h sur les autoroutes suisses en cas de grave pénurie de carburant.

L’office a confirmé au journal que cette option était à l’étude. «En cas de grave pénurie, cette mesure viendrait compléter les prélèvements déjà effectués sur les stocks obligatoires et permettrait de réaliser des économies supplémentaires», a-t-il expliqué.

A lire aussi
Quinze installations de ce type sont déjà en service, notamment sur l'A1 à Cossonay (VD).
Lutte contre les bouchons
Le projet de l'OFROU ne fait pas l'unanimité
L'augmentation est principalement due à des surcharges générales du trafic.
Le Conseil fédéral sceptique
Vous roulez trop lentement? Un élu UDC veut vous faire payer

La situation de l’approvisionnement en produits pétroliers est actuellement jugée «très tendue». Les conditions précises dans lesquelles une limitation à 80 km/h pourrait être introduite, ainsi que les économies de carburant qu’elle permettrait de réaliser, doivent encore être déterminées. Aucune décision n’a été prise à ce stade, précise la «Schweiz am Wochenende». En cas de grave pénurie, le Conseil fédéral pourrait toutefois ordonner une telle réduction de la vitesse.

Situation tendue

L’approvisionnement en carburants préoccupe les autorités depuis plusieurs semaines. Vendredi, la Confédération a autorisé le prélèvement de jusqu’à 45 millions de litres de diesel dans les stocks obligatoires, soit un peu moins de 4% des réserves disponibles. Cette décision s’explique notamment par des retards de livraison provoqués par de fortes pluies dans le sud de la France.

La situation s’était déjà tendue en septembre, lorsque la Confédération avait dû libérer des réserves de carburant en raison d’une panne à la raffinerie de Cressier (NE). La seule raffinerie de pétrole de Suisse avait alors été mise à l’arrêt pendant environ deux semaines à la suite d’un problème technique.

Les prix à la pompe ne dépendent par ailleurs pas uniquement du cours du pétrole brut et des incertitudes sur les marchés internationaux. Les coûts de transport liés aux importations jouent également un rôle important. Comme l’a déjà relevé Blick, le faible niveau du Rhin complique actuellement la navigation et renchérit l’acheminement des carburants.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Inter Milan v Club Bruges KV - UEFA Champions League 2026/2027
Présenté par
Canal+.png
UEFA Champions League
Paris SG-Barcelone mardi, Sommer mercredi
VIER PFOTEN_2021-10_22_00254.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Les coulisses sombres des vacances de rêve
Comment le tourisme exploite les animaux
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
Articles les plus lus
    Articles les plus lus