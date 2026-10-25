Face aux tensions sur l’approvisionnement en carburant, la Confédération étudie une mesure radicale: limiter la vitesse à 80 km/h sur les autoroutes en cas de grave pénurie. Aucune décision n’a encore été prise.

La Suisse envisage de limiter les autoroutes à 80 km/h

La Suisse envisage de limiter les autoroutes à 80 km/h

Face à la pénurie de carburant

Sven Altermatt

Une mesure qui va diviser. Selon la «Schweiz am Wochenende», l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) a soumis cet automne, au sein de l’administration fédérale, un projet visant à abaisser la vitesse maximale à 80 km/h sur les autoroutes suisses en cas de grave pénurie de carburant.

L’office a confirmé au journal que cette option était à l’étude. «En cas de grave pénurie, cette mesure viendrait compléter les prélèvements déjà effectués sur les stocks obligatoires et permettrait de réaliser des économies supplémentaires», a-t-il expliqué.

La situation de l’approvisionnement en produits pétroliers est actuellement jugée «très tendue». Les conditions précises dans lesquelles une limitation à 80 km/h pourrait être introduite, ainsi que les économies de carburant qu’elle permettrait de réaliser, doivent encore être déterminées. Aucune décision n’a été prise à ce stade, précise la «Schweiz am Wochenende». En cas de grave pénurie, le Conseil fédéral pourrait toutefois ordonner une telle réduction de la vitesse.

Situation tendue

L’approvisionnement en carburants préoccupe les autorités depuis plusieurs semaines. Vendredi, la Confédération a autorisé le prélèvement de jusqu’à 45 millions de litres de diesel dans les stocks obligatoires, soit un peu moins de 4% des réserves disponibles. Cette décision s’explique notamment par des retards de livraison provoqués par de fortes pluies dans le sud de la France.

La situation s’était déjà tendue en septembre, lorsque la Confédération avait dû libérer des réserves de carburant en raison d’une panne à la raffinerie de Cressier (NE). La seule raffinerie de pétrole de Suisse avait alors été mise à l’arrêt pendant environ deux semaines à la suite d’un problème technique.

Les prix à la pompe ne dépendent par ailleurs pas uniquement du cours du pétrole brut et des incertitudes sur les marchés internationaux. Les coûts de transport liés aux importations jouent également un rôle important. Comme l’a déjà relevé Blick, le faible niveau du Rhin complique actuellement la navigation et renchérit l’acheminement des carburants.