Face à une hausse de 20% des embouteillages en 2025, l'OFROU veut poser 120 feux pour réguler l'accès aux autoroutes. Une solution qui pourrait aggraver la congestion sur les routes secondaires.

Le projet de l'OFROU contre la hausse des embouteillages ne fait pas l'unanimité

Le projet de l'OFROU contre la hausse des embouteillages ne fait pas l'unanimité

Des feux pour réguler l'accès aux autoroutes

ATS Agence télégraphique suisse

L'Office fédéral des routes (OFROU) envisage de déployer plus de 120 dispositifs de feux pour réguler l’accès aux autoroutes aux heures de pointe, rapporte «Le Matin Dimanche».

Quinze installations de ce type sont déjà en service. Suite au rejet par le peuple de l'agrandissement du réseau autoroutier fin 2024, la Confédération cherche des solutions alternatives pour résorber les embouteillages, qui ont bondi de 20% en 2025.

Une note interne révèle que l'OFROU assume explicitement le risque de reporter les bouchons sur le réseau routier secondaire. Cette stratégie suscite des critiques de la part des villes et des cantons, qui déplorent un manque de concertation préalable.