Un homme a été mortellement percuté par un train jeudi soir à la gare de Berthoud (BE). Les circonstances de sa mort restent floues. La police bernoise enquête et a placé en garde à vue les membres du groupe présents sur le quai.

Un homme perd la vie après avoir été heurté par un train à Berthoud

Un homme perd la vie après avoir été heurté par un train à Berthoud

ATS Agence télégraphique suisse

Une personne est morte jeudi soir après avoir été happée par un train à la gare de Berthoud (BE). La police cantonale bernoise a ouvert une enquête et recherche des témoins en raison des circonstances peu claires du drame.

Selon les premières constatations, un groupe d'hommes se trouvait sur un quai quand l'un d'eux s’est retrouvé sur les voies pour des raisons qui restent à déterminer. Selon 20 minutes, il aurait été poussé sur les rails après une dispute.

Malgré un freinage d’urgence, le train entrant en gare l'a percuté. L'homme est décédé sur place. Ni l’hypothèse de l’intervention de tiers ni celle d’un accident ne peuvent être exclues, ont indiqué vendredi la police bernoise et le Ministère public régional. Le rôle des autres membres du groupe demeure actuellement incertain. Ils ont été placés en arrestation provisoire.