Un homme a été blessé par balle lors d'une altercation à Kirchberg lundi soir. La police recherche les suspects, qui auraient pris la fuite dans une voiture blanche.

Un homme gravement blessé par balle lors d'une altercation

Un homme gravement blessé par balle lors d'une altercation

Violente dispute à Kirchberg (BE)

ATS Agence télégraphique suisse

Un homme a été grièvement blessé par balle lors d'une altercation entre plusieurs personnes lundi soir à Kirchberg (BE). Il a été transporté à l'hôpital par des tiers.

La dispute a éclaté vers 21h15 près d'une école, ont indiqué mardi la police cantonale bernoise et le service cantonal de protection de la jeunesse. Environ une demi-heure plus tard, la police a reçu un appel signalant un homme présentant plusieurs blessures par balle.

Selon le communiqué, d'autres individus qui ont dû prendre part à l'altercation se sont enfuis à bord d'une voiture blanche. La police cantonale bernoise a ouvert une enquête et recherche des témoins ainsi que les participants présumés.