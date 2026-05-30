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Une chute de plusieurs centaines de mètres
Un alpiniste se tue dans les Alpes bernoises

Un alpiniste suisse de 70 ans a perdu la vie vendredi lors de la descente du Doldenhorn, au-dessus de Kandersteg (BE). Le malheureux, qui progressait seul, a fait une chute de plusieurs centaines de mètres.
Publié: il y a 40 minutes
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Un alpiniste âgé de 70 ans a perdu la vie vendredi alors qu'il descendait du Doldenhorn, au-dessus de Kandersteg (BE).
Photo: keystone-sda.ch

Un alpiniste âgé de 70 ans a perdu la vie vendredi alors qu'il descendait du Doldenhorn, au-dessus de Kandersteg (BE). L'homme, un Suisse originaire du canton de Berne qui effectuait une randonnée solitaire, a fait une chute de plusieurs centaines de mètres.

La police cantonale bernoise a reçu vendredi peu après 19h05, un signalement concernant un alpiniste porté disparu dans la région du Doldenhorn. Dans le cadre des recherches engagées, les secours ont retrouvé une personne sans vie en contrebas du Spitzen Stein. L'enquête menée par le parquet régional de l'Oberland devra déterminer les circonstances exactes de l'accident qui sont pour l'heure inconnues.

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