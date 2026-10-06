Après les gros titres sur sa Porsche 911 devant le Palais fédéral, Magdalena Martullo-Blocher s’explique: la voiture «n’était pas garée», assure la conseillère nationale UDC, qui dit assumer ce véhicule de fonction inhabituel.

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Magdalena Martullo-Blocher assume sa Porsche 911 et dit y travailler malgré l’exiguïté

La patronne d’Ems affirme que la voiture est venue la chercher, sans être garée

Les usages officiels varient du minibus appenzellois à la flotte zurichoise coûteuse

Riccarda Campell

Pourquoi rouler en simple berline quand on peut rouler en Porsche 911? Quand d'autres patrons fortunés optent pour de spacieuses berlines, la conseillère nationale UDC et patronne d'Ems Magdalena Martullo-Blocher, elle, quitte le Palais fédéral en Porsche 911, comme le révélait Blick la semaine dernière.

«J'aime avoir de la puissance, j'aime l'accélération», confie-t-elle ce mardi dans une interview accordée au «Tages-Anzeiger». «Je trouve ma Porsche 911 super.» Accaparée par ses dossiers, elle ne peut toutefois pas toujours prendre le volant elle-même. «C'est aussi possible [de travailler, ndlr] dans la 911. Plutôt inhabituel, je sais», sourit-elle. Elle assume, d'autant que les plus jeunes trouvent cela plutôt cool.

La sportive n'est pourtant pas son seul véhicule. «Notre entreprise fournit l'industrie automobile. Je voyage beaucoup, avec différentes voitures, dans différentes régions», précise-t-elle encore à nos confrères alémaniques.

«La voiture n'était pas garée»

Interrogée sur la présence du véhicule devant le Palais fédéral, où personne ne se gare d'ordinaire, la dirigeante rectifie: «La voiture n'était pas garée. Elle est venue me chercher.» Elle devait se rendre en Suisse romande pour une intervention consacrée à l'UE, et elle avait pris du retard. «Je voyage avec beaucoup de bagages, parce que je travaille au Palais fédéral», explique encore la fille de Christoph Blocher. Même les volumineux classeurs de l'accord avec l'UE, long de 2200 pages, auraient sans peine trouvé place dans le coffre avant de la Porsche, assure-t-elle.

Que sa voiture peu commune fasse jaser l'amuse: «Je respecte les règles. Je suis toujours observée.» Lorsque les arguments de fond viennent à manquer, regrette-t-elle, on s'en prend souvent à son entreprise ou à sa famille: «Ce n'est évidemment pas acceptable.»

Du petit bus VW à la limousine de luxe

La Porsche de Magdalena Martullo-Blocher n'est pas le seul véhicule de politicien à sortir de l'ordinaire. En Appenzell Rhodes-Intérieures, le gouvernement loue, par exemple, un minibus VW à la protection civile ou au gymnase local lorsque tous ses membres se déplacent ensemble.

Le canton de Zurich, à l'inverse, met un véhicule à disposition de chacun des sept membres de son exécutif: quatre grandes BMW Série 7, trois Audi et une Hyundai à hydrogène. Zurich est le seul canton à refuser, pour des «raisons de sécurité», de détailler son parc automobile. Sa flotte serait pourtant la plus coûteuse: selon les informations de Blick, elle compterait des BMW i7, dont le prix peut atteindre 180'000 francs pièce.

Le contraste entre cultures politiques s'est d'ailleurs illustré lors d'une réception de l'UE à Berne: le président du gouvernement argovien est venu en bus, tandis que la conseillère d'Etat zurichoise a été déposée par son chauffeur.